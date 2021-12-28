中央和國家機關工委主管的《機關黨建研究》中引述劉昆指，財政部着意統籌國內國際兩個大局，推動對外財經合作進一步開放，於疫情中服務中國特色大國外交，營造於己方有利的外部環境，強化大國思維和全球視野，統籌用好G20、APEC等多邊合作機制和平台，進一步拓展與主要經濟體、國際經濟組織交流，加強宏觀經濟政策協調和全球抗疫合作，加強對亞投行、新開發銀行等新機構戰略引領，推動貿易和投資自由化便利化，支持高質素共建「一帶一路」，增強國際經濟合作和競爭新優勢。

劉昆強調，由領導帶頭，部黨組成員要先學一步、學深一層，帶頭研讀習近平重要講話和全會《決議》，帶頭學習研討、宣講全會精神，以作示範。他補充，部門要「強化理論武裝」，運用黨的「創新理論」謀大事等，持之以恆正風肅紀，加深制約財政權力，重點加強對「一把手」和領導班子的監督，營造風清氣正的政治生態。

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