沈家麟指，當前恒指估值之低水平，反映未來明年預測盈利將跌兩成，該公司認為此在明年很難實現，由阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）明年盈利預測分別為13%和逾20%、美團（3690）明年銷售增長料37%可見，基本面似未必市場最感擔心，反而主要是信心問題。

他認為港股明年部署方面，可聚焦明年盈利增速相對快的板塊，例如非必需消費品(Consumer Discretionary)，恒指明年盈利頗靠非必需消費品板塊，無論對市值及大市盈利貢獻有一定比重，且增速會較其他板塊快，料美團明年虧損較少，而比亞迪（1211）、海底撈（6862）等成分股盈利增速料快。電訊服務例如騰訊，市場對該股明年盈利增速亦達兩成。保險板塊當中的平保（2318）今年受房產股權相關投資而盈利縮水，但明年可望回歸正常狀况，假設相關投資沒進一步惡化，應有盈利反彈。

沈相信，美國10年期國債孳息率於明年首季有可能仍受壓，到第二季隨着美國可能宣布加息，才再上升，屆時孳息率或先望1.8厘，倘達此水平，美元指數有機會見98，但復蘇勢頭或有擾動隱憂下，背景因素未必會支撐美元確定步入上升周期。他又認為，亞洲高收益債券低殘，認為浮現投資機會。

FSMOne（香港）Bondsupermart債券投資分析員陳家朗指，內房實際違約金額為305億美元，實際違約率由年初的14%，增至年底的15%，該公司相信此率未來還有可能增加，倘整個危機過去，以過往金融海嘯全球高收益債券違約率比較，今次內房實際違約率或遠超海嘯時環球高收益債券18%的違約率，有機會突破20%至30%。惟認為內地相關調控政策出現放寬訊號，包括加快按揭發放、房貸利率下降等，料明年銷售微跌幅度10%以內。他續指，料短期內房債價仍波動，風險大，投資者要有心理準備承受，但市場出現為期短暫而吸引的投資機會，明年可關注更多BB級或以上的債券。

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