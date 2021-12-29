德盈控股將於下月7日截止招股及定價，並計劃在下月17日上市。集團執行董事、主席及行政總裁許夏林指，B.Duck目前受眾年齡層為15至34歲，並以女性為主，較集團角色授權產品亦會針對相關群眾推出，冀可「與時並進」，包括今日推出的非同質化代幣（NFT）等。

他續指，集團將會繼續專注角色授權業務，相信此發展模式為品牌逐漸成熟後，最好的發展方向；而集團未來亦會探討與各投資方的合作，如：早前與華橋城（3366）進行實境娛樂方面的合作。

據初步招股文件資料，是次集資將有11.8%增強內部設計能力。集團指，明年將會推出儲備新角色，另亦計劃於2024年底前招聘60名設計師，包括服裝、產品應用等範疇。

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