政府自2019-20的課稅年度起，為購買QDAP或作出TVC的納稅人提供薪俸稅和個人入息課稅的稅務扣除，以鼓勵他們為退休儲蓄。由於中介人在協助納稅人選擇QDAP和TVC產品上扮演重要角色，三家金融監管機構希望透過喬裝客戶計劃更深入了解他們的銷售手法。喬裝客戶計劃的檢查結果將用以補足各監管機構的政策和監管工作，並評估相關法定和監管目標的達成程度。所有受保監局、積金局及金管局規管（視情況而定）並於香港銷售或推廣 QDAP 和 TVC 的中介人，都是喬裝客戶計劃的對象。

保監局執行董事（長期業務）許美瑩表示，投保人依賴QDAP為其退休規劃的一個重要部分，必須確保投保人獲得公平對待，以及QDAP的銷售符合適用的監管要求，包括客戶風險評估、財務需要分析、建議的合適性，以及產品和風險披露等。

積金局營運總監及執行董事朱擎知表示，隨着TVC的帳戶數目及供款款額持續大幅增長，是次喬裝客戶檢查計劃將會為規管機構監管中介人的工作提供寶貴的參考資料，進一步改善中介人推銷及銷售TVC的手法。

金管局助理總裁（銀行操守）區毓麟表示，喬裝客戶檢查計劃有助監管機構了解中介人的銷售模式，並從而識別出良好的銷售手法和需要改善的地方。

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