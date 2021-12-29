思捷環球表示，Langill 於今年9月加入公司，策劃創立新的產品系列，並調整集團策略以專注拓展電子商務。集團展望未來，電子商務將成為實現全球業務擴展的主要策略支柱，現正尋求利用電子商務夥伴關係，擴大直接面向消費者的電子商務平台，以加快亞洲市場增長動力。

據LinkedIn公開資料顯示，Sang Langill於加入Esprit之前，於2019年9月至2021年8月曾在運動品牌adidas 擔任GCA 消費者概念副總裁一職，再之前曾是Calvin Klein 亞太區營銷副總裁，出任4年多。

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