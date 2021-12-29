思捷「Esprit」品牌重返亞洲市場 新產品開發總裁上任
文章日期：2021年12月29日 18:25
思捷環球控股（0330）今日宣布，將推行一系列重振業務舉措，「Esprit」品牌將重返亞洲市場。集團表示，任命Sang Langill 為新產品開發總裁，未來將加快第一方數據的獲取及智能運用，以提升品牌知名度及客戶忠誠度，明年計劃在全渠道平台推出全新產品系列。
思捷環球表示，Langill 於今年9月加入公司，策劃創立新的產品系列，並調整集團策略以專注拓展電子商務。集團展望未來，電子商務將成為實現全球業務擴展的主要策略支柱，現正尋求利用電子商務夥伴關係，擴大直接面向消費者的電子商務平台，以加快亞洲市場增長動力。
據LinkedIn公開資料顯示，Sang Langill於加入Esprit之前，於2019年9月至2021年8月曾在運動品牌adidas 擔任GCA 消費者概念副總裁一職，再之前曾是Calvin Klein 亞太區營銷副總裁，出任4年多。
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