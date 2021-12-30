港元拆息普遍向下 1個月HIBOR轉跌 見逾3周低
文章日期：2021年12月30日 11:16
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌0.21點子至0.19298%，是12月3日後最低，當日報0.19274%。
港元現報7.798元貶值12點子，曾貶值最多19點子，報7.7987元，亦曾升值最多3點子，報7.7965元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.99點子至0.07714%；1星期HIBOR跌0.14點子至0.13714%；2星期HIBOR升0.37點子至0.15875%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.18點子至0.25661%；6個月期HIBOR跌0.07點子至0.32131%；12個月期HIBOR升0.14點子至0.43607%。
美元指數現報95.898貶值0.031點或0.03%。
美元1個月期LIBOR報0.10125%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0917%，終止單日擴闊，利差是2021年12月21日後最低，當日差距為0.0905%。
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