人行鄒瀾：項目併購是內房化解風險的有効手段 有助推動結構性調整
文章日期：2021年12月30日 17:20
內地媒體引述人民銀行金融市場司司長鄒瀾指，內房業內的項目併購，是房地產行業化解風險、實現出清最有效的市場化手段，強調國內房地產業市場化程度較高，從近年數據看，現有的10萬餘間房企中，每年都有近500企業進入司法破產重整，是行業優勝劣汰、實間現出清的重要方式。
據《證券時報》報道，鄒瀾認為併購等市場化方式，推動業內結構性調整，有利高債企業減資產、減債之餘，保護消費者合法權益，使市場各方更重視項目本身的風險評估與管理，有利形成房地產新發展模式，促進業內良性循環和健康發展。他指出，已經出險和資金周轉困難的房企，持有優質項目，使不少業內民企、國企有意䐟入相關項目的股份或資產，隨之產生專門的合理融資服務需求。鄒瀾強調，為使項目併購能有效化解內房市場風險、推動行業健康發展，並進一步強調市場化、法治化風險化解原則，人行、銀保監會便聯合推出文件，鼓勵銀行業、金融機構做好重點房地產企業風險處置項目併購的金融支持和服務。
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