劉麥嘉軒指，強積金制度度過21歲重要里程，以國際標準，強積金正處於完全發展成熟的退休保障制度的中途點，她和積金局團隊正朝加強與持份者交流、推動積金易平台構建工作、優化強積金投資等三個方向進一步鞏固制度的持續發展。

她提到積金易平台項目的構建工作極為繁重，必須抓緊進度，按目標時間推進，明年是項目構建「進入直路」的關鍵時刻。該局、積金易平台公司和承辦商會把握每一刻做好項目內各項細節。該局本月底剛展開了為期半年的諮詢活動，接觸大小工會、商會、專業團體、行業組織等平台的未來用家，收集他們對正在設計中的平台用戶介面的意見，務求打造簡單易用、切合大眾所需、一站式，以及全新而高效的公共電子平台。

她又指，近日市況波動加上變種病毒Omicron全球迅速蔓延，令市場的不確定性增加，計劃成員會因而感到憂慮。但她認為計劃成員毋須過分擔心短期的市場波動，切忌試圖捕捉市况，否則容易作出錯誤的投資決定，得不償失。

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