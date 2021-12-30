HK Express行政總裁吳潔文表示，｢新加坡的多元性令它成為了旅客一直以來選擇出遊的熱門地點。無論是公幹或探親，我們都會堅守保障旅客安全的承諾，為他們提供一個舒適無憂的旅程體驗。我們展望於旅遊限制放寬時，前往新加坡的旅客人數會逐漸增加」。

HK Express提醒前往新加坡的旅客必須遵守當地入境要求，包括於抵埗前、後接受檢疫測試和隔離安排，以及遞交申報表等。

HK Express承諾保障旅客在旅途上的安全及健康，繼續實施一系列防疫措施，包括於機艙內採用HEPA高效濾網、加強機艙消毒程序、編排座位時保留適當距離和調整機內餐飲服務等，以確保機艙清潔和降低傳播風險。

兩班航班分別為UO780，由香港出發，1235起飛，1625抵達，另一航班為UO781，由新加坡出發，出發時間為1800，抵達時間為2205，班次同為星期二。

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