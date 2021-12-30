HK Express開辦新航線 直飛新加坡
文章日期：2021年12月30日 17:55
HK Express公布，開辦新航線，直飛新加坡，航線將於2022年2月1日正式投入服務，為有需要在疫情期間往來香港與新加坡的旅客提供價格相宜的直航服務。旅客於整個飛行旅程均需配戴口罩，保持適當社交距離。
HK Express行政總裁吳潔文表示，｢新加坡的多元性令它成為了旅客一直以來選擇出遊的熱門地點。無論是公幹或探親，我們都會堅守保障旅客安全的承諾，為他們提供一個舒適無憂的旅程體驗。我們展望於旅遊限制放寬時，前往新加坡的旅客人數會逐漸增加」。
HK Express提醒前往新加坡的旅客必須遵守當地入境要求，包括於抵埗前、後接受檢疫測試和隔離安排，以及遞交申報表等。
HK Express承諾保障旅客在旅途上的安全及健康，繼續實施一系列防疫措施，包括於機艙內採用HEPA高效濾網、加強機艙消毒程序、編排座位時保留適當距離和調整機內餐飲服務等，以確保機艙清潔和降低傳播風險。
兩班航班分別為UO780，由香港出發，1235起飛，1625抵達，另一航班為UO781，由新加坡出發，出發時間為1800，抵達時間為2205，班次同為星期二。
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