因應旗下多款app違規被下架，滴滴上季收入按年下跌1.7%至427億元。當中有390億元來自中國國內業務，佔比逾9成；國際業務的總收入為10億元，其他業務貢獻27億元。另滴滴宣布，阿里巴巴（9988）董事會主席兼CEO張勇將辭任該公司董事會董事一職。

滴滴本月初宣布展開從美國退市的工作，同時準備回流香港掛牌。早前《21世紀經濟報導》引述消息稱，滴滴港股最快明年首季上市，美股將在港股上市後才除牌，讓投資者無縫銜接。滴滴今年6月底赴美掛牌，隨即遭舉報指泄漏用戶及道路數據予美國，陷入監管風暴，直至本月初公布退市決定，上市歷時僅156天，刷新中概股最快宣布退市記錄。

滴滴績後收跌8.2%，報4.94美元。

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