匯豐亞太區聯席行政總裁廖宜建表示，拓展匯豐集團保險業務對於實現成為亞洲領先的財富管理機構的策略目標至關重要，全資擁有匯豐人壽是向此目標邁進了一步，也印證匯豐加強拓展中國內地財富管理業務的承諾。

匯豐保險候任環球行政總裁欣格雷表示，由匯豐全資擁有匯豐人壽將有助更好地靈活實現業務增長計劃。聯同匯豐聆峰創投計劃推出的數碼及移動財富規劃及保險服務平台，將可顯著提升整體服務能力，滿足內地，尤其是大灣區客戶快速增長的財富管理和保險需求。

匯豐人壽總部設於上海，目前在京、滬、深等內地10個主要城市開展業務，公司2009年成立，現為客戶提供包括年金、終身壽險、危疾、投資相連產品在內的全面的保險解決方案。

其他報道

大和：料貴賓廳將來佔賭收5至10%

「香港增長組合」增5匿名合夥人 介紹增大灣區經驗 未提管千億資產

強積金總資產值1.17萬億按年增6% 積金局就積金易介面展諮詢

人行鄒瀾：項目併購是內房化解風險的有効手段 有助推動結構性調整

金管局指氣候轉變會削弱銀行資本實力

證監會斥遠大打擊洗錢等不力 吊銷負責人牌照八個月

瑞房相隔八年重新委任行政總裁

英皇6.88億賣筲箕灣舊樓項目 料賺逾2億

恒大汽車恒馳5據報今日提前下線

安踏體育30周年慶 派中期特別息每股30分

財匯局：一上市公司核數師未適當計量承兌票據收益 已轉介公會跟進

恒指升25點 北水續休 成交不足700億 新股全升 泉峰升28%