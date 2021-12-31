港元拆息普遍向下 1個月HIBOR見1個月低 跌幅逾1年最大
文章日期：2021年12月31日 11:21
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌3.39點子至0.15911%，是11月30日後最低，當日報0.10196%。1個月HIBOR跌3.39點子，跌幅達17.55%，是2020年11月9日後最大跌幅。
港元現報7.7984元升值10點子，曾貶值最多3點子，報7.7997元，亦曾升值最多17點子，報7.7977元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌2.15點子至0.05566%；1星期HIBOR跌5.74點子至0.07976%；2星期HIBOR跌4.95點子至0.10929%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.21點子至0.25875%；6個月期HIBOR無升跌，報0.32131%；12個月期HIBOR跌0.07點子至0.43536%。
美元指數現報96.009升值0.041點或0.04%。
美元1個月期LIBOR報0.10425%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0549%，連續4日收窄，利差是2021年11月30日後最低，當日差距為0.008%。
對上一次連續4日收窄，是2021年12月20日，當日利差報0.0902%。
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