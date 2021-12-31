港元現報7.7984元升值10點子，曾貶值最多3點子，報7.7997元，亦曾升值最多17點子，報7.7977元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌2.15點子至0.05566%；1星期HIBOR跌5.74點子至0.07976%；2星期HIBOR跌4.95點子至0.10929%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.21點子至0.25875%；6個月期HIBOR無升跌，報0.32131%；12個月期HIBOR跌0.07點子至0.43536%。

美元指數現報96.009升值0.041點或0.04%。

美元1個月期LIBOR報0.10425%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0549%，連續4日收窄，利差是2021年11月30日後最低，當日差距為0.008%。

對上一次連續4日收窄，是2021年12月20日，當日利差報0.0902%。

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