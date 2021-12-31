拼多多創始人黃崢的財富在今年損失的最多，達到429億美元（約2059億港元），相當於個人財富的三分之二；其次為小米（1810）董事長雷軍，其財富今年損失145億美元；阿里巴巴（9988）創辦人馬雲財富則減少約126億美元。

滴滴創辦人程維今年財富大起大落，滴滴6月份美國上市前的幾周，投資人搶購其股權，推動滴滴司估值升至950億美元，程維持股價值也升至67億美元。惟滴滴遭到監管調查併計劃從美國退市以來，滴滴股價已經大跌了逾 60%，程維的財富也大降至17億美元。

字節跳動創始人張一鳴是今年罕有錄得財富增長的科技富豪，其財富增長了195億美元，這在一定程度上是因為他讓字節跳動保持私人持股公司狀態，沒有受到股市動蕩的影響。今年5月，張一鳴宣布辭去字節跳動CEO一職，並於上月退出董事會。

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