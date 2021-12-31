恒指半日市以近全日低位收 升285點 20天線得而復失
文章日期：2021年12月31日 12:15
恒指半日市，今早高開441點，曾升最多478點，其後升幅收窄至282點，收市以近全日低位收，20天線(23456.97點)得而復失。
「ATM」推高大市，大升的阿里（9988）貢獻最多，其次為騰訊（0700）、美團（3690）。
恒指收市升285點或1.24%，報23397點，高低波幅195點，成交金額576億元，較上日減少16.72%，是12月24日半日市517.21億元成交後最少；國指升139點或1.73%，報8236點。恒生科技指數收報5670點，升3.57%。
藍籌33隻升，25隻下跌，6隻無升跌。阿里巴巴（9988）升8.19%，收報118.9元，是升幅最大的藍籌，長和（0001）跌1.76%，收報50.3元，是跌幅最大的藍籌，
恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是微盟（2013）收報7.89元，升10.97%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報246.6元，升0.08%。
恒指升穿10天線(23130.53點)，20天線(23456.97點)得而復失。科指升穿10天線(5592.26點)，全日均受制於20天線(5758.87點)。
北水休市。南水北上合計淨流入30.35億元人民幣，較上日減少62.73%，連續第5日流入，累計流入156.22億元。
三隻昨日上市的新股再炒上，商湯（0020）上市翌日升幅擴至32%，創上市新高，見5.5元，收報5.5元，升33.17%。聖諾醫藥（2257）創上市新高，見93元，收報91.2元，升17.07%。泉峰（2285）創上市新高，見58.3元，收報57.9元，升3.39%。
Tesla中國上調Model 3和Model Y售價。吉利（0175）收報21.3元，升2.16%；比亞迪（1211）收報266.6元，升1.37%；理想汽車（2015）收報122.7元，升6.79%；恒大汽車（0708）收報3.52元，升10.34%。
「女股神」Cathie Wood續拋售特斯拉，增持小鵬汽車（9868）。收報186.3元，升6.95%。
華為郭平：預計全年實現銷售收入約6340億人民幣。丘鈦（1478）收報10.08元，升2.44%；舜宇（2382）收報246.6元，升0.08%。
港鐵（0066）：旗下京地鐵十四號綫開通剩餘段，十七號綫一期投入服務。收報41.85元，跌0.95%。
豐城控股（2295）上市，定價1.43元。收報1.45元，升1.4%。
華南城（1668）折讓17%配股，引深圳國企成單一最大股東。收報0.73元，升5.8%。
華記環球（2296）成立獨立調查委員會。停牌。
御藥堂母企順騰（0932）與以嶺藥業拓跨境電商及線下業務。收報0.295元，升3.51%。
大和：料貴賓廳將來佔賭收5至10%。濠賭股向上，新濠國際發展（0200）收報9.51元，升0.63%；美高梅中國（2282）收報4.73元，升0.85%；澳博（0880）收報5.25元，升3.55%；永利澳門（1128）收報6.37元，升1.43%；銀河娛樂（0027）收報40.4元，升1.25%；金沙中國（1928）收報18.16元，升1.91%。
人行鄒瀾：項目併購是內房化解風險的有効手段，有助推動結構性調整。恒大（3333）收報1.59元，升6%；融創（1918）收報11.78元，升5.37%；世茂集團（0813）收報5.1元，升0.59%。
瑞房（0272）相隔八年重新委任行政總裁。收報1.05元，升0.96%。
英皇（0163）6.88億賣筲箕灣舊樓項目，料賺逾2億。收報0.93元，升3.33%。
恒大汽車（0708）恒馳5據報今日提前下線。收報3.52元，升10.34%。
破頂股表現
破頂股包括，青瓷遊戲（6633）創上市新高，見11.9元，收報11.84元，升5.15%；聖諾醫藥（2257）創上市新高，見93元，收報91.2元，升17.07%；泉峰（2285）創上市新高，見58.3元，收報57.9元，升3.39%；商湯（0020）創上市新高，見5.5元，收報5.5元，升33.17%；順豐同城（9699）創上市新高，見16.48元，收報16.42元，升9.03%；環球新材（6616）創上市新高，見11.5元，收報11.5元，升17.59%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見3.18元，收報3.18元，升10.03%；信利國際（0732）創52周高，見3.22元，收報3.19元，升6.33%；中裕燃氣（3633）創52周高，見8.37元，收報8.31元，升1.96%；中國水務（0855）創52周高，見11.2元，收報11.18元，升9.39%；天津創業環保（1065）創52周高，見4.29元，收報4.29元，升2.63%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見14.3元，收報13.42元，升11.65%；東方海外（0316）創52周高，見192元，收報191.3元，升2.96%；宏安（1222）創52周高，見0.08元，收報0.075元，升2.74%；中國建築（3311）創52周高，見9.74元，收報9.69元，升1.57%。
破底股方面
破底股包括，彩生活（1778）創上市新低，見0.91元，收報0.94元，跌4.08%；楓葉教育（1317）創上市新低，見0.54元，收報0.54元，跌5.26%；諾輝健康（6606）創上市新低，見21.6元，收報22.1元，跌4.12%；康諾亞（2162）創上市新低，見31元，收報34.5元，升8.49%；冠均國際（1629）創上市新低，見0.44元，收報0.47元，跌12.96%；比高（8220）創上市新低，見0.023元，收報0.025元，跌3.85%；中建富通（0138）創上市新低，見0.161元，收報0.181元，跌3.72%；中國醫療網絡（0383）見52周低0.069元，收報0.069元，無升跌；國美（0493）見52周低0.65元，收報0.66元，無升跌；雄岸科技（1647）見52周低0.188元，收報0.19元，升1.06%；雅士利國際（1230）見52周低0.49元，收報0.52元，升4%；中國有贊（8083）見52周低0.5元，收報0.54元，升3.85%；佳源國際（2768）見52周低2.61元，收報2.63元，跌1.5%；泰加保險（6161）見52周低0.43元，收報0.445元，跌11%；中巴（0026）見52周低94.05元，收報96元，升1.05%。
異動股
上升異動股，包括，商湯（0020）創上市新高，見5.5元，收報5.5元，升33.17%；同仁堂科技（1666）收報8.38元，升17.7%；環球新材（6616）創上市新高，見11.5元，收報11.5元，升17.59%；聖諾醫藥（2257）創上市新高，見93元，收報91.2元，升17.07%；君實生物（1877）收報58元，升17.05%；鷹瞳科技（2251）收報38.4元，升15.14%；寶光實業（0084）收報0.077元，升14.93%；新東方（9901）收報16.26元，升13.39%；加科思（1167）收報14.5元，升13.28%；神威藥業（2877）收報6.89元，升13.14%；中國中藥（0570）收報5.17元，升12.39%。
下跌異動股，包括，第一服務（2107）收報1.3元，跌29.73%；冠均國際（1629）創上市新低，見0.44元，收報0.47元，跌12.96%；泰加保險（6161）見52周低0.43元，收報0.445元，跌11%；明發（0846）收報0.44元，跌8.33%；凱升控股（0102）收報0.148元，跌6.92%；羚邦集團（2230）收報0.161元，跌6.4%；1957 & Co.（8495）收報0.295元，跌6.35%；太陽國際（8029）收報0.47元，跌6%；復宏漢霖（2696）收報22.05元，跌5.77%；帝國科技（0776）收報17.24元，跌5.38%；楓葉教育（1317）創上市新低，見0.54元，收報0.54元，跌5.26%。
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