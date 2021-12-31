三大指數全跌僅按周升 恒指10年最差 科指破記錄 阿里健康跌71%
文章日期：2021年12月31日 12:51
三大指數本周上升，不過今年科技股受到連番打擊，影響恒指、科指、國指無論是今個月、今季、半年結，或是全年計均全數下挫，科指更在全年、半年度計，更錄得有記錄以來最差的表現，恒指全年計亦是10年來最差，國指更是13年最差。阿里健康（0241）全年累跌71.22%，是三大指數中表現最差的股份；全年表現最佳的是李寧（2331），累升60.13%。全年計，國指、恒指為全球表現最差的主要指數。
一周表現
恒指本周累升0.75%或173點，升幅是12月10日後最大，當時收市升幅為0.96%；恒指連升2周，對上一次連升2周，是10月8日；本周表現最佳的是藥明生物（2269），累升6.2%，其次為阿里巴巴（9988）及京東（9618），分別升5.22%及4.9%。而表現最差的是恒安（1044），累跌3.02%，其次為吉利（0175）及百威（1876），分別跌2.96%及2.62%。
國指本周累升0.42%或34點，升幅是12月10日後最大，當時收市升幅為1.45%；本周表現最佳的是融創中國（1918），累升5.37%，其次為阿里巴巴（9988）及京東（9618），分別升5.22%及4.9%。而表現最差的是快手（1024），累跌4.63%，其次為郵儲銀行（1658）及吉利（0175），分別跌3.53%及2.96%。
科指本周累升0.92%或51點，升幅是12月10日後最大，當時收市升幅為1.85%；本周表現最佳的是阿里巴巴（9988），累升5.22%，其次為微盟（2013）及京東（9618），分別升5.06%及4.9%。而表現最差的是快手（1024），累跌4.63%，其次為明源雲（0909）及汽車之家（2518），分別跌4.1%及2.93%。
1個月表現--三大指數連跌2個月
恒指本月累跌0.33%或77點，跌幅是11月30日後最大，當時收市跌幅為7.49%；恒指連跌2個月，對上一次連跌2個月，是7月30日；本月表現最佳的是長實集團（1113），累升10.2%，其次為長建（1038）及中信（0267），分別升9.97%及9.38%。而表現最差的是京東（9618），累跌19.36%，其次為比亞迪（1211）及藥明生物（2269），分別跌12.99%及12.85%。
國指本月累跌1.58%或132點，跌幅是11月30日後最大，當時收市跌幅為6.62%；國指連跌2個月，對上一次連跌2個月，是7月30日；本月表現最佳的是翰森製藥（3692），累升19.35%，其次為中國燃氣（0384）及農夫山泉（9633），分別升15.55%及15.1%。而表現最差的是恒大物業（6666），累跌30.89%，其次為信達生物（1801）及京東（9618），分別跌30.43%及19.36%。
科指本月累跌5.93%或357點，跌幅是9月30日後最大，當時收市跌幅為7.66%；科指連跌2個月，對上一次連跌2個月，是8月31日；本月表現最佳的是海爾智家（6690），累升12.84%，其次為聯想（0992）及舜宇（2382），分別升12.42%及4.58%。而表現最差的是嗶哩嗶哩（9626），累跌30.71%，其次為明源雲（0909）及京東（9618），分別跌20.36%及19.36%。
本季表現--三大指數連跌兩季，超過兩年最長跌浪
恒指本季累跌4.79%或1177點，跌幅較上季收窄，當時跌幅為14.75%；恒指連跌2季，對上一次連跌2季，是2019年9月30日；本季表現最佳的是舜宇（2382），累升20.41%，其次為網易（9999）及匯控（0005），分別升19.77%及14.53%。而表現最差的是阿里健康（0241），累跌41.16%，其次為海底撈（6862）及藥明生物（2269），分別跌40.84%及26.84%。
國指本季累跌5.62%或490點，跌幅較上季收窄，當時跌幅為18.17%；國指連跌2季，對上一次連跌2季，是2019年9月30日；本季表現最佳的是農夫山泉（9633），累升29.76%，其次為舜宇（2382）及網易（9999），分別升20.41%及19.77%。而表現最差的是恒大物業（6666），累跌48.44%，其次為阿里健康（0241）及海底撈（6862），分別跌41.16%及40.84%。
科指本季累跌7.06%或430點，跌幅較上季收窄，當時跌幅為25.18%；科指連跌2季，對上一次連跌2季，是2019年9月30日；本季表現最佳的是舜宇（2382），累升20.41%，其次為海爾智家（6690）及網易（9999），分別升20.04%及19.77%。而表現最差的是平安好醫生（1833），累跌43.97%，其次為阿里健康（0241）及汽車之家（2518），分別跌41.16%及36.33%。
半年表現--跌幅至少逾6年最大
恒指半年累跌18.84%或5430點，跌幅是2008年12月31日後最大，當時收市跌幅為34.9%；恒指對上一次下跌的半年結，是2019年12月31日；半年表現最佳的是比亞迪（1211），累升14.81%，其次為創科實業（0669）及長建（1038），分別升14.45%及7.24%。而表現最差的是阿里健康（0241），累跌61.73%，其次為海底撈（6862）及瑞聲（2018），分別跌56.97%及46.99%。
國指半年累跌22.76%或2427點，跌幅是2015年12月31日後最大，當時收市跌幅為25.58%；國指連跌2個半年結，對上一次連跌2個半年結，是2018年12月31日；半年表現最佳的是農夫山泉（9633），累升32.09%，其次為比亞迪（1211）及中國海外（0688），分別升14.81%及4.65%。而表現最差的是恒大物業（6666），累跌72.92%，其次為快手（1024）及阿里健康（0241），分別跌63.01%及61.73%。
科指半年累跌30.46%或2484點，是正式推出以來最大跌幅，如以正式推出前的記錄，跌幅是2018年12月31日後最大，當時收市跌幅為30.82%；科指連跌2個半年結，是有記錄以來首次；半年表現最佳的是海爾智家（6690），累升21.59%，其次為舜宇（2382）及聯想（0992），分別升0.49%及0.34%。而表現最差的是平安好醫生（1833），累跌70.68%，其次為快手（1024）及嗶哩嗶哩（9626），分別跌63.01%及62.49%。
全年表現--恒指國指連跌兩年，科指累跌32.7%
恒指全年累跌14.08%或3833點，跌幅是2011年12月30日後最大，當時收市跌幅為19.97%；恒指連跌2年，對上一次連跌2年，是2001年12月31日；全年表現最佳的是李寧（2331），累升60.13%，其次為舜宇（2382）及中石油（0857），分別升45.32%及44.58%。而表現最差的是阿里健康（0241），累跌71.22%，其次為海底撈（6862）及阿里巴巴（9988），分別跌70.52%及48.88%。
國指全年累跌23.3%或2502點，跌幅是2008年12月31日後最大，當時收市跌幅為51.06%；國指連跌2年，對上一次連跌2年，是2016年12月30日；全年表現最佳的是李寧（2331），累升60.13%，其次為舜宇（2382）及中信（0267），分別升45.32%及40.26%。而表現最差的是阿里健康（0241），累跌71.22%，其次為海底撈（6862）及恒大物業（6666），分別跌70.52%及70.47%。
科指全年累跌32.7%或2754點，同樣是正式推出以來最大跌幅，如以正式推出前的記錄計，跌幅是2018年12月31日後最大，當時收市跌幅為37.65%；科指轉跌，對上一次全年下跌，是2018年12月31日；全年表現最佳的是舜宇（2382），累升45.32%，其次為聯想（0992）及海爾智家（6690），分別升22.4%及17.26%。而表現最差的是阿里健康（0241），累跌71.22%，其次為平安好醫生（1833）及明源雲（0909），分別跌69.84%及62.85%。
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