金粵原先與佳悅世紀成立合資公司，與另一方的一名博彩中介人代理訂立溢利分享協議，進軍菲國的賭廳市場。事隔一年，合資公司與博彩中介人代理達成共識，自明天起終止溢利分享協議。其指出，作出這個舉動的原因是，由於菲律賓當地政府為抗擊疫情而長期實施社交距離和旅遊限制措施，令其博彩及娛樂業務受到不利影響。此外，當地激烈的市場競爭帶來了額外挑戰，導致合營公司之業績表現未如理想。

其更指出，由於疫情長期爆發，加上博彩業的規管前景未明，導致經營環境充滿挑戰，因此將暫時把其資源專注投放於其他主要業務，即其放債業務、酒店營運業務及物業租賃業務，以為股東帶來最大回報。金粵原先為海王集團，曾經在澳門經營賭廳業務，並於20年3月停止當地業務，轉攻菲律賓市場。

此外，根據澳門多份傳媒報道指，澳門博彩（0880）聯席主席梁安琪有份投資的葡京人，將於明年1月3日起不再用作自選醫學觀察酒店，並且會遵循衞生當局的指導進行消毒清潔，及作閉環管理。另永利澳門（1128）亦如其他博彩企業般，宣布將向合資格團隊成員發放相等於一個月薪酬的特別津貼。

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