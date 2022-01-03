羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦稱，預計2022年會有10至15隻已在美上市中概股回流，集資規模達1000億至1500億元，並估計會有更多中概股以第一上市形式回歸，行業以TMT為主。至於中企赴美上市在2021年全年數量不跌反升，黃金錢指出，中美關係處於緊張狀態已有一兩年，但中企在美國新股市場仍然活躍，預期未來仍會有不少中企在美國上市，不過強調仍視乎未來中美關係變化。

羅兵咸永道報告表示，預計2022年會有120家企業在港上市，全年集資額介乎3500億至4000億元，當中包括20隻生物科技公司集資400億元，有望重返全球新股三甲。另外，羅兵咸永道估計，2022年將有10至15家企業以特殊目的收購公司（SPAC）形式上市，集資額規模200億至300億元。黃煒邦透露，市場上有很多人士對「港版SPAC」有興趣，惟估計非超大型新股項目，因此對集資額預測較為保守，現階段先吸引投資者入場，估計之後會有愈來愈多公司採用機制上市。

記者：葉翠

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