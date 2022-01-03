該行認為，面對亞洲有增無減的潛在電動車需求，雖然中國擁有目前最完整電動車供應鏈，但政策對生產支持不會大幅轉向。對於其他亞洲市場而言，電動車將帶來產業升級機會，投資有望湧入越南及泰國等已經於傳統汽車市場佔有一席位的市場。

根據MarkLines和彭博新能源財經的預測，電動車在乘用車銷售中的份額將會從2020年的4%增長到2040年的70%，未來路上五分之二的乘用車將會是電動車。換言之，未來20年可能是電動車的黃金時代，在假設新科技不會取代電動車市場份額的前提下，電動車需求年均增長將會達到17%。

不過，由於政府政策、社會習慣和人均收入等因素差異，各國對電動車的需求也有所不同。其中，2020年中國和歐洲各佔全球電動車銷量的40%左右，美國市場也正迎頭趕上。

在亞洲其他地區，由於大部分政府支持政策有限，電動車的普及較為緩慢（唯有韓國例外）。但這也意味著增長潛力巨大，2020 年亞洲（除中國外）佔全球乘用車市場的20%，但電動車銷量僅佔全球的3%。由於起步較晚但市場規模龐大，未來20年亞洲平均年增率可能會達到29%，到2040 年將達到電動車總銷量的13%。如果將中國納入計算，屆時亞洲可能佔全球電動車銷量的47%。

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