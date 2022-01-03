歌禮治新冠藥擴產及待臨測 股價大升32%入十大
文章日期：2022年1月3日 17:56
股價潛水多時的歌禮製藥（1672）公布，今早公布旗下口服直接抗新冠肺炎的研發管線及候選藥物，計劃在今年提交到內地、美國等國家提交臨床試驗申請。消息曝光後，該股罕見單日大幅抽高32.2%，全日收報4.35元，創一年高位，打入十大升幅榜。
同日多隻醫藥股股價均打入十大升幅榜，當中尚包括培力農本方（1498）、華潤醫藥（3320）、百心安（2185）、中智藥業（3737）及現代中藥（1643），升幅分別達38.27%、32.22%、31.55%、27.73%、23.23%及23.17%。
歌禮宣布，擴大於去年9月獲內地國家藥品監督管理局批准上市的利托那韋口服片劑年產能至1億片，並計劃在未來在全球多個國家，進行利托那韋口服片劑仿製藥藥品註冊申請，及根據市場需求進一步快速擴大。利托那韋口服片劑為該集團的新冠肺炎藥物管線之一，100mg低劑量的利托那韋，更是口服直接抗新冠病毒藥物Paxlovid的組成元素之一。
另該集團旗下ASC10及ASC11的口服直接抗新冠病毒候選藥物，計劃分別於今年上半年及分下半年向中國、美國等國家提交臨床試驗申請。ASC10的靶點為聚合酶(RdRp)口服藥；ASC11的靶點為蛋白酶(3CLpro)口服藥。ASC11更可與利托那韋口服片劑，聯用治療新型冠狀病毒感染。
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