恒指半日跌68點 瑞聲逆市揚6.5% 商湯再破頂
文章日期：2022年1月4日 12:11
中港股市半日向下。恒指半日跌68點或0.29%，報23206點，成交金額656億元；國指跌37點或0.46%，報8151點。恒生科技指數收報5559點，跌1.44%。
ATMX普遍下跌，阿里巴巴（9988）升1.48%，收報116.7元；騰訊（0700）跌1.63%，收報446.4元；美團（3690）跌1.88%，收報219.2元；小米（1810）跌1.08%，收報18.4元。
其餘科技股大多受壓，快手（1024）收報72.25元，跌3.15%；嗶哩嗶哩（9626）收報332.4元，跌7.15%；京東（9618）收報262元，跌3.11%。百度（9888）收報144.8元，微升0.84%。
蘋果股價做好，瑞聲（2018）半日逆市升6.5%，收報32.75元，是升幅最大的藍籌；另一手機設備股舜宇（2382）跌2%，收報245元。藥明生物（2269）跌7.68%，收報80.5元，是跌幅最大的藍籌。
美國疫苗股大跌，本港生科股亦受壓。康希諾生物（6185）收報160.2元，跌10.55%；藥明康德（2359）收報116.7元，跌6.94%；信達生物（1801）曾見52周低，低見39.7元，收報41.15元，跌6.58%。
內房股反彈，潤地（1109）升3.37%，收報33.7元；碧桂園（2007）升4.01%，收報7.01元；中海外（0688）升5.1%，收報19.36元；世茂服務（0873）收報5.43元，升5.64%。
恒大（3333）午後復牌，恒大系個別走。恒大物業（6666）收報2.76元，升5.34%；恒大汽車（0708）收報4.03元，升3.33%；恒騰（0136）收報2.92元，跌4.58%。
商湯（0020）曾創上市新高，見9.7元，半日升勢持續，收報8.48元，升9.42%。
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