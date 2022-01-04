四間保險公司為中銀保險、中國太平洋、中國太平和招商永隆保險。的士業議會表示受保監局和保險業聯會委托發出通告，業界已協調其他具相關經驗的保險公司擬定方案，確保市場有足夠的士保險供應，在有需要時讓的士車主可以有秩序地將受影響的保單轉移至其他保險公司承保。

相關報道：泰加退保的士保險 4家中資肯接手

為了會員能夠快速順暢地將受影響的保單由泰加保險轉移至其它委任保險公司承保，的士業議會建議會員將相關資料準備妥善，提供予其他委任保險公司作核保之用。相關資料包括，車輛牌簿、現有保險單承保表、過往索償記錄以及相關索償表格、取消保單信、車主商業登記，及投保表格。

另外，為推進順暢過渡工作，保監局已調整並簡化新增委任保險公司的登記安排。香港的士業議會表示，將與保監局、保聯、的士保險公司及易志明議員將持續保持緊密聯繫，協調市場過渡，並積極解決過渡期內所面臨的困難與挑戰，確保市場的穩定發展。

其他報道

大唐集團去年12月合同銷售額按月增逾1倍

雷軍：小米今年擬招募5000名青年工程師

恒指微升15點 北水回歸成交額1183億元 電力股弱勢 潤電重挫11%

安樂工程發行3億元綠色貸款工具

友邦延續新冠疫苗副作用保障 有關理賠總額錄逾3700萬元

恒大金融產品投資者要求還錢 約百人聚集廣州辦公室外

全國人大財經委：條件成熟時推徵信立法

【有片：埋身擊】納指走勢向好 特斯拉、蘋果或挑戰更高水平

阿里本地生活裁員 據後幾乎涉及餓了麼口碑所有業務線

傳雨潤集團重整方案獲通過 雨潤食品漲逾兩成

渣打推利物浦球星電子利是祝賀圖貼 匯豐推動畫電子利是

中國調查金融監管機構腐敗行為 逾20名官員受到懲處

美國AT&T、Verizon同意延遲啟用新5G服務

數字人民幣App於內地應用商店上架

恒大午後復牌 一度飈近7%

日藥妝店松本清據報進駐本港 約百萬承租銅鑼灣兩層舖

貿發局委任張淑芬為副總裁

恒大宣布申請午後復牌 去年合約銷售額挫近四成