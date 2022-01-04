泰加的士退保保單臨時按保 定價參考無索償折扣及當年賠付紀錄
文章日期：2022年1月4日 16:47
泰加保險近日向的士車主和商會發出通知，擬逐步取消其的士保險保單，香港的士業議會向業界發出通告，表示四間保險公司將在的士車主未能於保單取消期限之前，得到其他保險公司承保或報價的情況下，可提供30日的按保方案，並基於無索償折扣及當年賠付紀錄等資訊提供參考價格，使得投保人和保險公司雙方可達成基本的共識，為的士保單持有人提供保險保障。
四間保險公司為中銀保險、中國太平洋、中國太平和招商永隆保險。的士業議會表示受保監局和保險業聯會委托發出通告，業界已協調其他具相關經驗的保險公司擬定方案，確保市場有足夠的士保險供應，在有需要時讓的士車主可以有秩序地將受影響的保單轉移至其他保險公司承保。
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為了會員能夠快速順暢地將受影響的保單由泰加保險轉移至其它委任保險公司承保，的士業議會建議會員將相關資料準備妥善，提供予其他委任保險公司作核保之用。相關資料包括，車輛牌簿、現有保險單承保表、過往索償記錄以及相關索償表格、取消保單信、車主商業登記，及投保表格。
另外，為推進順暢過渡工作，保監局已調整並簡化新增委任保險公司的登記安排。香港的士業議會表示，將與保監局、保聯、的士保險公司及易志明議員將持續保持緊密聯繫，協調市場過渡，並積極解決過渡期內所面臨的困難與挑戰，確保市場的穩定發展。
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