「ATM」撐市，恒指午後升幅擴大至最多175點，全日表現反覆，美聯儲記錄稱或更快更早加息，恒指今早延續外圍跌勢低開64點，曾跌最多197點，全日高低波幅373點。科指、國指亦同樣先跌後升，科指早段曾跌最多1.74%，低見5230.94點，再創新低；而國指亦曾跌最多0.92%，低見7941.73點，是2016年3月1日後最低。