「ATM」撐市 三大指數倒升 恒指升165點終止8連陰
文章日期：2022年1月6日 16:20
「ATM」撐市，恒指午後升幅擴大至最多175點，全日表現反覆，美聯儲記錄稱或更快更早加息，恒指今早延續外圍跌勢低開64點，曾跌最多197點，全日高低波幅373點。科指、國指亦同樣先跌後升，科指早段曾跌最多1.74%，低見5230.94點，再創新低；而國指亦曾跌最多0.92%，低見7941.73點，是2016年3月1日後最低。
恒指收市升165點或0.72%，報23072點，成交金額1345億元，較上日減少13.39%；國指升53點或0.66%，報8068點。恒生科技指數收報5396點，升1.37%。
藍籌24隻升，36隻下跌，4隻無升跌。阿里巴巴（9988）升5.68%，收報121元，是升幅最大的藍籌，招商銀行（3968）跌2.27%，收報60.35元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股20隻升，8隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報17.36元，升14.51%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報25.3元，跌8.66%。
恒指終止8連陰，同時上試10天線(23183.89點)，科指亦止4連陰，上試10天線(5538.81點)。
北水南下合計淨流入22.99億元，較上日減少4.44%，連續第2日流入，累計流入47.04億元，對上一次連續2日淨流入是2021年11月25日。南水北上合計淨流出66.38億元人民幣，終止連續7日流入。
午後消息股表現
國泰（0293）：明日起重啟長途貨運航班，運力相當於疫情前兩成。收報6.31元，跌1.87%。
匯控（0005）：明起各部門只准一半員工進入香港辦公室。收報49元，跌0.31%。
富力（2777）7.2億美元債券，七成冀「八三折」兌付料落空。收報3.15元，升2.27%。
華盛國際（1323）瀉逾九成，停牌待發內幕消息。華盛國際停牌，停牌前報0.067元，跌95%。
恒大（3333）：12月復工率為91.7%，珠三角在建項目已全面復工。收報1.65元，升3.13%。
今早及隔晚消息股表現
美東汽車（1268）配股及發可轉債，曾挫逾13%跌穿配售價。收報33.25元，跌15.5%。
比亞迪（1211）：西安汽車基地生產已基本恢復正常。收報249元，跌0.4%。
潤電（0836）傳分拆可再生能源業務，股價曾挫近12%。收報21.6元，跌7.69%。
小米（1810）遭印度指控逃稅罰款6.8億港元，小米：並非最終結果。收報18.12元，升1.12%。
中銀香港（2388）：防疫需要，灣仔胡忠大廈分行，暫停營業直至另行通知。收報27.75元，升0.91%。
騰訊（0700）旗下微信支持數字人民幣支付。另，微信小程序日均使用次數增三成，日活躍用戶突破4.5億。收報437元，升1.49%。
澳門：禁民航機由中國以外載乘客往澳門。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報9.45元，跌1.25%；美高梅中國（2282）收報4.59元，升1.32%；澳博（0880）收報5.09元，升1.39%；永利澳門（1128）收報6.3元，跌0.16%；銀河娛樂（0027）收報40.55元，升3.18%；金沙中國（1928）收報17.3元，升2%。
雅居樂（3383）上月預售金額達138億人幣，按年跌近四成。收報4.03元，跌0.98%。
廣汽（2238）上月汽車銷量升11.8％，全年銷量升4.9％。收報7.6元，跌0.65%。
碧桂園（2007）12月合約銷售按月挫四成半。收報6.83元，無升跌。
日清（1475）：3月上調即食麵內地出廠價「中單位數」。收報6.19元，跌0.8%。
匯豐（0005）夥伴擬減持「匯豐前海證券」股權。收報49元，跌0.31%。
花樣年（1777）上月銷售額錄18億人幣，按年急挫七成。收報0.315元，無升跌。
破頂股表現
破頂股包括，易緯集團（3893）創上市新高，見2.38元，收報2.38元，升9.68%；三寶科技（1708）創52周高，見7元，收報6.79元，升2.11%；安領國際（1410）創52周高，見0.82元，收報0.73元，升2.82%；新灃集團（1223）創52周高，見1.03元，收報1元，升1.01%。
破底股方面
內房物管股破底，包括，奧園健康（3662）創上市新低，見2.2元，收報2.32元，升0.43%；彩生活（1778）創上市新低，見0.87元，收報0.9元，升1.12%；融創服務（1516）創上市新低，見6.56元，收報6.72元，跌3.59%；合景悠活（3913）創上市新低，見2.68元，收報2.77元，跌2.46%；建業新生活（9983）創上市新低，見4.62元，收報4.67元，跌1.06%；第一服務（2107）創上市新低，見0.65元，收報0.68元，跌4.23%；華潤萬象（1209）見52周低30.3元，收報32.35元，升0.78%；合景泰富（1813）見52周低4.51元，收報4.64元，跌2.32%；融創（1918）見52周低9.99元，收報10.3元，跌6.19%；時代中國（1233）見52周低3.46元，收報3.56元，跌1.66%；中駿集團（1966）見52周低1.75元，收報1.77元，跌3.8%；朗詩（0106）見52周低0.325元，收報0.35元，升1.45%。
內需股破底，包括，睿見教育（6068）創上市新低，見0.62元，收報0.64元，無升跌；宇華教育（6169）見52周低2.44元，收報2.52元，無升跌。
醫療醫藥股破底，包括，啟明醫療（2500）創上市新低，見23.8元，收報24.6元，跌3.53%；加科思（1167）創上市新低，見12.04元，收報12.4元，跌1.59%；德琪醫藥（6996）創上市新低，見9.02元，收報9.2元，跌1.39%；心通醫療（2160）創上市新低，見3.54元，收報3.63元，跌0.82%；兆科眼科（6622）創上市新低，見5.29元，收報5.37元，跌3.59%；雲頂新耀（1952）創上市新低，見30元，收報31.65元，升1.44%；嘉和生物（6998）創上市新低，見6.71元，收報6.89元，升1.77%；再鼎醫藥（9688）創上市新低，見412.4元，收報417元，跌6.29%；康諾亞（2162）創上市新低，見27.7元，收報28.9元，跌1.37%；微泰醫療（2235）創上市新低，見20.05元，收報21.1元，升3.94%；先瑞達醫療（6669）創上市新低，見10.48元，收報10.9元，跌0.91%；貝康醫療（2170）創上市新低，見6.16元，收報6.46元，升0.31%；鷹瞳科技（2251）創上市新低，見31.6元，收報33.2元，跌0.6%；雍禾醫療（2279）創上市新低，見12.64元，收報13.18元，跌16.58%；藥明生物（2269）見52周低72.1元，收報78.35元，跌1.2%；百濟神州（6160）見52周低130.3元，收報132.5元，跌7.92%；藥明康德（2359）見52周低104.9元，收報116元，升1.49%；基石藥業（2616）見52周低7.07元，收報7.21元，跌2.17%；康方生物（9926）見52周低25.7元，收報26.75元，跌0.93%；復星醫藥（2196）見52周低30.15元，收報31.15元，無升跌；平安好醫生（1833）見52周低24.55元，收報25.6元，升0.59%；錦欣生殖（1951）見52周低7.92元，收報8.07元，跌1.1%；微創醫療（0853）見52周低24.4元，收報25元，跌0.6%；愛康醫療（1789）見52周低5.98元，收報6.03元，跌4.29%；春立醫療（1858）見52周低12.84元，收報13.44元，跌2.33%；阿里健康（0241）見52周低5.52元，收報5.87元，升1.73%。
科技股破底，包括，企展控股（1808）創上市新低，見0.038元，收報0.043元，跌18.87%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見279元，收報286.8元，跌4.14%；IGG（0799）見52周低6.12元，收報6.25元，跌2.19%；心動公司（2400）見52周低34.25元，收報35.5元，跌0.28%；環球實業科技（1026）見52周低0.126元，收報0.126元，跌13.1%；雲智匯科技（1037）見52周低0.315元，收報0.345元，升2.99%。
其他破底股包括，寶光實業（0084）創上市新低，見0.06元，收報0.065元，跌1.52%；康特隆（1912）創上市新低，見0.18元，收報0.186元，跌1.06%；丘鈦（1478）見52周低9.1元，收報9.6元，升1.8%。
異動股
上升異動股，包括，明源雲（0909）收報17.36元，升14.51%；商湯（0020）收報7.95元，升14.06%；中國環保科技（0646）收報0.71元，升12.7%；信利國際（0732）收報3.53元，升12.42%；海亮國際（2336）收報0.116元，升10.48%；易緯集團（3893）創上市新高，見2.38元，收報2.38元，升9.68%；中國能源建設（3996）收報1.33元，升8.13%；TOMO Holdings（6928）收報4元，升8.11%；山東墨龍（0568）收報4.94元，升8.1%；中國動向（3818）收報0.7元，升7.69%。
下跌異動股，包括，華盛國際（1323）停牌；華融（2799）創上市新低，見0.385元，收報0.41元，跌19.61%；企展控股（1808）創上市新低，見0.038元，收報0.043元，跌18.87%；雍禾醫療（2279）創上市新低，見12.64元，收報13.18元，跌16.58%；美東汽車（1268）收報33.25元，跌15.5%；中國置業（0736）收報0.42元，跌15.15%；金輪天地（1232）創上市新低，見0.16元，收報0.16元，跌13.51%；環球實業科技（1026）見52周低0.126元，收報0.126元，跌13.1%；愛帝宮（0286）收報0.7元，跌12.5%；愛高集團（0328）創上市新低，見0.14元，收報0.142元，跌10.69%；栢能集團（1263）收報12.54元，跌9.26%。
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