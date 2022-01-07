較早前台灣的「國家通信傳播委員會(NCC)」發出的一份聲明稱，在台灣販售的小米Mi 10T 5G智能手機具有政治敏感詞彙檢查功能，這些詞彙包括「台灣獨立」、「自由西藏」等，恐有資訊回傳疑慮。

台灣的NCC周四發表聲明警告用戶稱，小米手機有回傳使用者隱私資訊疑慮。NCC 於去年9月獲立陶宛國防部網路安全中心，揭露小米公司於歐洲販售之Mi 10T 5G手機內建軟體具有文字審查功能後，立即委任財團法人電信技術中心（TTC）檢測在台銷售的小米同款手機。

測試結果發現小米10T 5G手機內建的七個APP（包含個性主題、音樂、套裝軟體安裝程式、手機管家、垃圾清理、下載管理、小米視頻）會從globalapi.ad.xiaomi.com伺服器下載針對「自由西藏」、「台灣獨立」、「美國在台協會」、「香港獨立媒體」、「六四事件」、「近平」、「胡錦濤」、「蔡英文」、「李登輝」、「巴哈姆特」、「PTT八卦版」、「自由時報」、「中國國民黨」、「民進黨」、「親民黨」等涉政治詞彙進行比對之檔案（MiAdBlacklistConfig），具有阻絕連網或將相關瀏覽行為回傳之疑慮。比對檔案包含政府、宗教、政治團體、社會運動和政治人物姓名等簡體、繁體和英文詞彙，總計2千餘筆。

NCC表示，各國廠牌手機對使用者涉隱私資訊有提供設定開啟或關閉功能之選擇，但該款小米手機並無提供消費者此項選擇功能，雖該伺服器上之詞彙過濾檔案目前已被清空，惟製造商仍然可能由遠端隨時置放最新的過濾詞彙並啟動檢查或過濾功能，恐有使用者隱私資訊回傳疑慮。

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