關注美國今晚公布的就業數據，美期亞股普遍向上，港股反彈持續，恒指今早高開246點，曾收窄至僅升89點，臨近半日收市升幅擴大至最多310點，半日高低波幅220點。恒指今早開市升穿10天線(23198.32點)、20天線(23283.53點)後反覆，半日失而復得。科指上試10天線(5519.06點)但暫見阻力。