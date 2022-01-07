恒指半日升265點 10天、20天線爭持 北水第3日流入
文章日期：2022年1月7日 12:14
關注美國今晚公布的就業數據，美期亞股普遍向上，港股反彈持續，恒指今早高開246點，曾收窄至僅升89點，臨近半日收市升幅擴大至最多310點，半日高低波幅220點。恒指今早開市升穿10天線(23198.32點)、20天線(23283.53點)後反覆，半日失而復得。科指上試10天線(5519.06點)但暫見阻力。
恒指半日升265點或1.15%，報23337點，成交金額742億元；國指升103點或1.28%，報8172點。恒生科技指數收報5440點，升0.82%。
藍籌39隻升，25隻下跌。中海外（0688）升6.88%，收報21.75元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌5.14%，收報221.4元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股19隻升，11隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報40.5元，升5.33%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報221.4元，跌5.14%。
北水南下合計淨流入15.94億元，較上日減少30.66%，連續第3日流入，累計流入62.98億元。南水北上合計淨流入62.04億元人民幣，終止連續1日流出。
台灣NCC警告產品或泄露私隱、查敏感字，小米（1810）否認。收報18.08元，跌0.22%。
REDD：世茂尋求延期兌付14億元ABS。世茂附屬貸款違約，上海世茂稱未違約，世茂集團（0813）曾跌最多18%，見52周低4.06元，收報4.62元，跌7.04%。
保監局接管的士保險龍頭泰加保險（6161）。泰加事件爆羅生門，保監曾指4險商承接，的士業今斥未解決。泰加斷保的士單，的士業界：今明約有200架停運。停牌。
中國中藥（0570）錄1.05億股配售股交易，作價折讓8.38%。收報5.65元，跌7.07%。
大型優質開發商的併購貸款，據報不再計入「三條紅線」。中海外（0688）收報21.75元，升6.88%；龍湖（0960）收報39.6元，升1.54%；潤地（1109）收報35.9元，升6.37%；碧桂園（2007）收報6.95元，升1.76%。
奧園（3883）據報洽售境外資產，涉資30億。收報1.51元，升2.03%。
股價狂插逾九成，BENG SOON MACHINERY（1987）：不悉原因，營運正常。收報0.169元，升28.03%。
東風汽車（0489）今年汽車銷售目標347.1萬輛，按年升25％。收報6.9元，升1.47%。
騰訊（0700）2億元回購67萬股，小米（1810）回購165萬股涉2937萬元。騰訊收報442.6元，升1.28%。小米收報18.08元，跌0.22%。
長城汽車（2333）全年汽車銷量年增15%，超額完成全年目標銷售。收報24.4元，升0.41%。
吉利（0175）全年汽車銷量年增1%，僅完成全年目標銷售約87%。收報19.26元，跌3.22%。
友邦（1299）：本地對保障需求增，推出針對本地市場產品吸客。收報80.5元，升0.94%。
中廣核電力（1816）去年核電機組總發電量增近8%。收報2.23元，跌3.46%。
阿里（9988）明確中國數字商業板塊組織架構，淘寶天貓全面融合。收報125.6元，升3.8%。
中海外（0688）12月合約銷售持平 按月升45% 全年增2.4%。收報21.75元，升6.88%。
中海外宏洋（0081）去年合約銷售額按年增一成，單計12月挫兩成。收報4.36元，升5.57%。
李嘉誠再增持長實（1113），長和去年3月至今出資12.38億回購。收報49.15元，升0.1%。
包浩斯（0483）上季同店銷售跌14%，澳門地區急挫35%。收報0.63元，跌1.56%。
港交所（0388）今年4月前實施衍生產品假期交易。收報441.6元，升1.52%。
正榮地產（6158）上月銷售額達100億人幣，按年跌逾四成。收報3.9元，升2.9%。
破頂股包括，微博（9898）創上市新高，見263.8元，收報260.2元，升4.92%；易緯集團（3893）創上市新高，見2.4元，收報2.36元，跌0.84%；綠城中國（3900）創52周高，見14.04元，收報13.88元，升7.93%；旺旺（0151）創52周高，見7.54元，收報7.53元，升1.48%。
破底股方面
內房物管股破底，包括，彩生活（1778）創上市新低，見0.85元，收報0.88元，跌2.22%；世茂服務（0873）創上市新低，見4.58元，收報4.74元，跌8.32%；融創服務（1516）創上市新低，見6.46元，收報7.16元，升6.55%；中駿商管（0606）創上市新低，見3.19元，收報3.25元，跌1.81%；合景悠活（3913）創上市新低，見2.63元，收報2.78元，升0.36%；榮萬家（2146）創上市新低，見5.02元，收報5.07元，跌1.93%；綠城服務（2869）見52周低6.8元，收報7.15元，升2.88%；合景泰富（1813）見52周低4.41元，收報4.72元，升1.72%；寶龍地產（1238）見52周低3.85元，收報4.01元，升1.78%；融創（1918）見52周低9.61元，收報10.6元，升2.91%；世茂集團（0813）見52周低4.06元，收報4.62元，跌7.04%；雅居樂（3383）見52周低3.75元，收報3.95元，跌1.99%；時代中國（1233）見52周低3.46元，收報3.65元，升2.53%；中駿集團（1966）見52周低1.72元，收報1.8元，升1.69%；朗詩（0106）見52周低0.325元，收報0.33元，跌5.71%；碧桂園服務（6098）見52周低36.6元，收報38.95元，跌2.01%；融創中國（1918）見52周低9.61元，收報10.6元，升2.91%。
醫療醫藥股破底，包括，兆科眼科（6622）創上市新低，見5.24元，收報5.26元，跌2.05%；嘉和生物（6998）創上市新低，見6.66元，收報6.66元，跌3.34%；再鼎醫藥（9688）創上市新低，見410元，收報415元，跌0.48%；微泰醫療（2235）創上市新低，見20元，收報20元，跌5.21%；先瑞達醫療（6669）創上市新低，見10.46元，收報10.5元，跌3.67%；泰凌醫藥（1011）創上市新低，見0.061元，收報0.062元，跌7.46%；基石藥業（2616）見52周低7.05元，收報7.07元，跌1.94%；錦欣生殖（1951）見52周低7.85元，收報7.97元，跌1.24%；愛康醫療（1789）見52周低5.78元，收報5.82元，跌3.48%；中國醫療網絡（0383）見52周低0.063元，收報0.07元，無升跌。
內需股破底，包括，加科思（1167）創上市新低，見12.02元，收報12.2元，跌1.61%；奈雪的茶（2150）創上市新低，見6.83元，收報6.87元，跌2.69%；滔搏（6110）見52周低7.49元，收報7.54元，跌2.46%；宇華教育（6169）見52周低2.37元，收報2.4元，跌4.76%；呷哺呷哺（0520）見52周低4.87元，收報4.88元，跌1.81%；迅銷（6288）見52周低40.7元，收報40.7元，跌1.81%；金鷹商貿（3308）見52周低6.43元，收報6.43元，無升跌。
破底股包括，毛記葵涌（1716）見52周低0.44元，收報0.445元，跌3.26%；紫金礦業（2899）見52周低8.36元，收報8.63元，跌3.36%；冠忠巴士（0306）見52周低1.94元，收報1.94元，跌7.62%。
異動股
上升異動股，包括，BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.169元，升28.03%；諾輝健康（6606）收報23.05元，升19.68%；新世紀醫療（1518）收報1.21元，升13.08%；中國新城鎮（1278）收報0.09元，升12.5%；WAC（8619）收報0.149元，升12.03%；中國置業（0736）收報0.47元，升11.9%；華潤萬象（1209）收報35.45元，升9.58%；綠城中國（3900）創52周高，見14.04元，收報13.88元，升7.93%；網上車市（1490）收報0.96元，升7.87%；復銳醫療（1696）收報8.81元，升7.83%；旭輝（0884）收報5.04元，升7.46%。
下跌異動股，包括，聯康生物（0690）收報0.088元，跌12%；維太創科（6133）收報0.242元，跌10.37%；雨潤（1068）收報0.91元，跌9.9%；歌禮製藥（1672）收報3.62元，跌9.73%；騰盛博藥（2137）收報30.5元，跌9.5%；世茂服務（0873）創上市新低，見4.58元，收報4.74元，跌8.32%；華能國電（0902）收報4.33元，跌8.26%；聯眾（6899）收報0.41元，跌7.87%；阜豐集團（0546）收報2.88元，跌7.69%；冠忠巴士（0306）見52周低1.94元，收報1.94元，跌7.62%。
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