美債息升 匯控見近2年高 恒指半日升193點 創近1個月高
文章日期：2022年1月10日 12:15
美債息上升，匯控（0005）等金融股向上，騰訊（0700）亦向上，恒指今早高開30點，曾倒跌94點，其後轉升最多243點，半日高低波幅338點。三大指數暫連升3日，恒指高見23737點，是去年12月15日後最高；科指則是1月4日最高；國指是去年12月16日後最高。恒指上試50天線(24087.94點)；科指高見5643.25點一度升穿20天線(5625.26點)。上周五收市價計，美國10年期債息升2.37%或0.0409厘，報1.762厘，曾高見1.7992厘，是2020年1月21日後最高。
恒指半日升193點或0.82%，報23687點，成交金額797億元；國指升95點或1.16%，報8326點。恒生科技指數收報5611點，升1.95%。
匯控（0005）曾升最多3.29%，高見51.75元，是2020年3月5日52.1元後最高，半日收報51.4元，升2.59%。
藍籌44隻升，16隻下跌，4隻無升跌。阿里健康（0241）升11.62%，收報7.01元，是升幅最大的藍籌，潤啤（0291）跌3.01%，收報58元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股24隻升，6隻下跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報7.01元，升11.62%；跌幅最大的是汽車之家（2518）收報64.25元，跌3.82%。
恒指高於10天線(23260.2點)、20天線(23275.87點)，上試50天線(24087.94點)；科指升穿10天線(5524.59點)及一度升穿20天線(5625.26點)。
北水南下合計淨流入17.99億元，較上日減少37.25%，連續第4日流入，累計流入93.71億元，對上一次連續4日淨流入是2021年11月29日。南水北上合計淨流入14.59億元人民幣，較上日減少84.37%，連續第2日流入，累計流入107.93億元。
華盛國際（1323）大股東遭斬倉，復牌曾升2.2倍。收報0.207元，升208.96%。
匯控（0005）「炒房」主管因防疫禁飛令未能派駐香港。創52周高，見51.75元，收報51.4元，升2.59%。
宏利（0945）延長疫苗副作用免費保障，已批出近800宗有關新冠索償。收報156.2元，升1.83%。
世茂（0813）加快出售全國資產紓債務危機。收報4.82元，升2.55%。
廣東省據報召集多間內房開會，為項目併購「牽線」。奧園（3883）收報1.57元，升2.61%；富力（2777）收報3.21元，跌0.93%；保利置業（0119）收報2.12元，升0.47%；越秀地產（0123）收報7.17元，跌1.24%；五礦地產（0230）收報0.85元，無升跌。
中移動（0941）將採購65萬部小米12系列手機。收報50.4元，升1.41%。
當代置業（1107）債權人要求提早償還，股價先升18%後倒跌39%。創上市新低，見0.23元，收報0.231元，跌39.21%。
雅居樂（3383）：28億元出售14項非核心物業。收報4.09元，升2.76%。
俞敏洪：新東方（9901）2021年辭退了6萬人。收報14.58元，升2.24%。
董事長涉違法受查，中壽（2628）：短期內確立替代人選。收報13.22元，跌1.78%。
龍湖（0960）分拆物管子公司上市，溢利急增近7成。收報40.55元，升1.25%。
耀才（1428）財年首9個月純利僅錄4.23億元，按年跌27%。收報1.44元，升1.41%。
奧園（3883）去年全年合同銷售額1210億元人幣，按年跌9%。收報1.57元，升2.61%。
佳兆業（1638）據報須設法償付理財產品，否則或被政府接管。收報0.81元，無升跌。
國美零售（0493）：已全數償還30億元人幣國內債券。收報0.66元，無升跌。
融創（1918）去年全年合同銷售近6000億元，按年增4%。收報10.72元，無升跌。
舜宇（2382）全年手機鏡頭及車載鏡頭出貨量均不達預期增長。收報218.4元，跌1.8%。
富力（2777）上月銷售額為80.3億人幣，按年急挫逾六成。收報3.21元，跌0.93%。
華置（0127）去年出售恒大（3333）股份料虧損達78.7億。華置收報2.87元，升1.06%。恒大收報1.67元，跌3.47%。；
IGG（3333）發盈警，料去年純利按年跌最多九成。收報1.67元，跌3.47%。
破頂股表現
破頂股包括，L'OCCITANE（0973）創上市新高，見34.35元，收報33.4元，升2.93%；興科蓉醫藥（6833）創上市新高，見2.28元，收報2.23元，升11.5%；微博（9898）創上市新高，見264.4元，收報262.6元，升0.69%；易緯集團（3893）創上市新高，見2.65元，收報2.61元，升11.54%；遠洋集團（3377）創52周高，見2.03元，收報1.97元，升1.55%；匯控（0005）創52周高，見51.75元，收報51.4元，升2.59%；中海外（0688）創52周高，見22.95元，收報22.25元，升0.23%；旺旺（0151）創52周高，見8.26元，收報8.12元，升5.87%；康師傅（0322）創52周高，見16.88元，收報16.82元，升3.32%；中國建築（3311）創52周高，見10.14元，收報10.14元，升3.68%。
破底股方面
破底股包括，榮萬家（2146）創上市新低，見4.2元，收報4.31元，跌16.15%；當代置業（1107）創上市新低，見0.23元，收報0.231元，跌39.21%；復宏漢霖（2696）創上市新低，見21.65元，收報23.6元，升7.27%；先瑞達醫療（6669）創上市新低，見10.26元，收報10.6元，升0.57%；雍禾醫療（2279）創上市新低，見11.9元，收報12.12元，跌5.61%；IGG（0799）見52周低5.12元，收報5.2元，跌16.13%；微創醫療（0853）見52周低24.4元，收報26.25元，升4.58%；愛康醫療（1789）見52周低5.51元，收報6.23元，升12.05%；呷哺呷哺（0520）見52周低4.61元，收報4.85元，跌1.02%；毛記葵涌（1716）見52周低0.44元，收報0.46元，無升跌；安踏（2020）見52周低105.8元，收報109.5元，升1.58%；周黑鴨（1458）見52周低5.2元，收報5.34元，升1.33%；雄岸科技（1647）見52周低0.178元，收報0.178元，跌2.73%；永達汽車（3669）見52周低8.72元，收報8.88元，跌4.93%；金鷹商貿（3308）見52周低6.4元，收報6.4元，跌0.47%；冠忠巴士（0306）見52周低1.94元，收報1.94元，跌3.96%；合富輝煌（0733）見52周低1.17元，收報1.2元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，華盛國際（1323）收報0.207元，升208.96%；名仕快相（8483）收報0.148元，升14.73%；普匯中金（0997）收報0.073元，升14.06%；東勝旅遊（0265）收報0.057元，升14%；復銳醫療（1696）收報10.1元，升14%；科濟藥業（2171）收報26.65元，升12.68%；愛康醫療（1789）見52周低5.51元，收報6.23元，升12.05%；阿里健康（0241）收報7.01元，升11.62%。
下跌異動股，包括，當代置業（1107）創上市新低，見0.23元，收報0.231元，跌39.21%；榮萬家（2146）創上市新低，見4.2元，收報4.31元，跌16.15%；IGG（0799）見52周低5.12元，收報5.2元，跌16.13%；巨濤海洋石油（3303）收報0.84元，跌16%；BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.223元，跌14.23%；比高（8220）收報0.025元，跌10.71%；WAC（8619）收報0.121元，跌10.37%；衍生集團（6893）收報0.305元，跌10.29%；中國智能交通（1900）收報0.148元，跌9.76%；揚科集團（1460）收報0.295元，跌9.23%；企展控股（1808）收報0.046元，跌8%。
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