財庫局許正宇：本港具備區位優勢 研成為區域碳交易中心
文章日期：2022年1月10日 12:09
早前遭送往隔離營的財經事務及庫務局局長許正宇錄影出席第15屆「亞洲金融論壇」，他在會上表示全球各國邁向零碳未來，本港目標於2035年減碳一半， 2050年達致碳中和，而中國亦有「雙碳」目標，當中需要大量資金，也需要開發綠色企業、綠色項目。他又指，本港作為世界領先金融中心，具備區位優勢，可發展本地可持續經濟、金融、融資平台，正積極探索成為區域碳交易中心。
許正宇指出，本港須建立經濟及金融體系的韌性，以抵禦未知的衝擊，而各國亦要攜手面對及解決全球氣候變化危機。他續指，香港政府為零碳未來多管齊下，包括發行政府綠色債券、為市場定立綠色指標等。不過，他強調，氣候變化是全球問題，香港不能單憑一己之力去解決這些挑戰，需要全球各國的合作共同面對。
此外，比利時副首相兼財政部長Vincent Van Peteghem稱，香港作為亞洲第二大比利時社群，比利時與其他歐洲國家一樣重視與亞洲金融界的關係，當中認為機會最大的是可持續發展及綠色經濟。他表示，歐盟每年要投資5000億美元直至2030年，才能達致減碳55%目標，單憑公共資金是不足夠的，政府需要引導私企共同努力。他又提到，歐盟已建立自家的碳分類體系，以及企業共同匯報機制，並正討論建立碳邊境調整機制。
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