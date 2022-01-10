許正宇指出，本港須建立經濟及金融體系的韌性，以抵禦未知的衝擊，而各國亦要攜手面對及解決全球氣候變化危機。他續指，香港政府為零碳未來多管齊下，包括發行政府綠色債券、為市場定立綠色指標等。不過，他強調，氣候變化是全球問題，香港不能單憑一己之力去解決這些挑戰，需要全球各國的合作共同面對。

此外，比利時副首相兼財政部長Vincent Van Peteghem稱，香港作為亞洲第二大比利時社群，比利時與其他歐洲國家一樣重視與亞洲金融界的關係，當中認為機會最大的是可持續發展及綠色經濟。他表示，歐盟每年要投資5000億美元直至2030年，才能達致減碳55%目標，單憑公共資金是不足夠的，政府需要引導私企共同努力。他又提到，歐盟已建立自家的碳分類體系，以及企業共同匯報機制，並正討論建立碳邊境調整機制。

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