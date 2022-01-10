DBS料內房債務問題半年內有改變 中國GDP增半成
文章日期：2022年1月10日 14:03
星展銀行今午發布投資展望，雖然中資科技股去年受沽壓，但認為其於市場扮演重要的角色，板塊將會受益於內銷、當地中產階層增加等原因，建議投資者維持現有定位。該行補充指，部分中概股的業務模式多元分散，例如物流、倉庫、電商、雲計算等等，部分業務亦已有盈利；加上目前估值合理，相信各項條件亦有利於投資者。
展望今年，該行估計中國GDP會出現5%至5.5%增長。由於內房佔中國GDP近3成，中央會著力解決內房債務問題；同時需要刺激內地經濟，相信會放寬經濟存款準備金率（RRR）和利率等方面。人民幣匯率方面，由於美匯將會繼續走強，相信人民幣會相對走弱。
該行指，雖然內房目前存在不利因素，但有見發展商的負債水平已經慢慢下降，愈來愈多發展商符合「三條紅線」，已經形成一個「安全網」。該行相信可以從中物色負債率較低、質素更佳的投資，建議信貸評級「BB」或「BBB」的債券。
長遠而言，如果要解決內房債務危機，就需要解決市場不利因素。該行指出，中央已逐步放寬政策，希望提供境內流動資金，估計未來6個月間慢慢會見到流動資金的情況會放寬。該行相信，政府不希望見到內房債務問題演變成金融危機，所以認為會小心處理。
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