溫拓思稱，中美之間的貿易關係仍很強勁，兩國是全球增長的推動力，許多經濟預測都取決於中美經濟的基本健康狀况，目前看來兩國經濟都很強。他說，美國雖然疫情嚴峻、政治分化嚴重，但經濟表現很好，主要是因為該國經濟具韌性，疫情帶來的挑戰，對私營機構而言，相對並不帶來負擔，該國的人民都決定，在病毒高傳染率、高死亡率下，仍繼續保持經濟全速發展。

他續指，中國對待疫情、經濟管理都採取了與美國很不同的方式，他認為內地包括內房在內的債務問題，有風險令到內地經濟增長脫軌，但似乎中國領導層都採取非常謹慎的方法，有效分擔房地產行業和其他領域的潛在不良貸款的損失。將這些損失分配，以確保沒有系統性的後果，所以他對中國經濟增長能保持頂峰感到樂觀。

溫拓思又表示，中國就疫情的「清零」政策雖正受考驗，但現在未對中國經濟產生重大影響，因中國經濟很大程度是自給自足，而且肯定有足夠貨物進出，以確保經濟不受此等相當嚴重的疫情政策所影響。

投資者情緒方面，溫拓思稱，過去一年半，新興市場的表現相對於發達市場是相當差，此既反映疫苗接種率方面的分歧，亦反映了早期資本外流的因素，他擔心在歐美及其他已發展市場加息的背景下，會對投資者就新興市場的投資情緒帶來壓力。

中國銀行（3988）行長劉金認為，今年全球經濟增長將不如去年般快，而且經濟復蘇在各國之間將是不平衡，有些國家不具備應對疫情的能力和資源，且應對疫情對經濟持續影響的財政和貨幣能力較弱，早期經濟恢復成果容易付諸東流。 他又指，受疫情影響，有些國家的供應鏈斷裂，其他國家則嘗試把供應鏈帶回國內，他認為將供應鏈帶回國內的做法，會破壞已維持數十年的全球貿易和製造業的供應體系，導致商品和能源短缺。

記者：胡學能

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