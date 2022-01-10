中國公安部：去年偵辦跨境賭博案逾1.7萬宗
文章日期：2022年1月10日 18:46
繼溫州公安局下令拘捕太陽城集團老闆周焯華，事隔一個多月後，中國公安部上周五發稿指，在去年公安部會同外交、文化旅游、移民管理、商務、人民銀行、網信、財政等部門，以最嚴措施、最大力度持續深入推進打擊治理跨境賭博工作。公安機關共偵辦跨境賭博及相關犯罪案件1.7萬餘起，抓獲犯罪嫌疑人8萬餘名。
中國公安部續指，在去年已經打掉網絡賭博平台2200餘個、打掉非法支付平台和地下錢莊1600餘個、非法技術服務團隊930餘個、賭博推廣平台1500餘個，查扣凍結一批涉案資金，處罰教育了一大批參賭人員。同時，其已加強國際執法合作，從境外引渡、遣返、勸返一批犯罪嫌疑人。繼公安部與最高人民法院、最高人民檢察院發布《關於敦促跨境賭博相關犯罪嫌疑人投案自首的通告》以來，全國已有1100餘名境內外犯罪嫌疑人主動投案自首，獲得了從輕或減輕處理的機會。
公安部另今日舉行發布會及在線訪談，公安部新聞發言人李蓓指，當局打擊整治跨境賭博違法犯罪堅決有力，摧毀多個跨境賭博犯罪集團對境內招賭吸金網絡，有效遏制境外吸賭招賭勢頭。持續加強國際執法合作，推動有關國家嚴厲打擊侵害中國在外機構和人員合法權益的違法犯罪活動。
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