中海油預測2023和2024年的淨產量預計將分別達640-650百萬桶油當量和680-690百萬桶油當量。

2022年資本支出預算總額為人民幣900-1,000億元，其中，勘探、開發、生產資本化和其他資本支出預計分別佔資本支出預算總額的約20%、57%、21%和2%。

今年計劃鑽探海上勘探井227口，陸上非常規勘探井132口，共採集三維地震數據約1.7萬平方公里。

預計今年將有13個新項目投產，主要包括中國的渤中29-6油田開發、墾利6-1油田5-1、5-2、6-1區塊開發、恩平15-1/10-2/15-2/20-4油田群聯合開發和神府南氣田開發以及海外的圭亞那Liza二期和印度尼西亞3M（MDA、MBH、MAC）項目等。

股息方面，公司稱，2022年至2024年全年股息支付率預計將不低於40%；無論公司的經營表現如何，2022年至2024年，全年股息絕對值預計不低於0.70港元/股(含稅)；鑒於2021年爲公司上市二十周年，將在2021年末期普通股息的基礎上加派上市二十周年特別股息。另，公司將於適當時機在股東大會授權範圍內進行股票回購。

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