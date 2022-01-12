文件內容涵蓋加密資產尤其作為支付用途的監管構思。金管局就監管模式參考了國際、本地和其他市場的監管情況，以及作為支付用途的特點等。

金管局總裁余偉文同時撰寫《匯思》文章，指穩定幣一般錨定或參考單一或多種資產，例如證券或法定貨幣。由於現時普遍欠缺就穩定幣營運安排的規管或披露要求，以致個別穩定幣的支持機制並不透明。

基於穩定幣的性質及預期被用作支付的用途，它們很有可能與主流金融體系以至日常商業、金融及經濟活動產生比較廣泛及頻密的關連。因此，用作支付用途的穩定幣對金融體系可能構成更直接及迫切的風險。舉例來說，當使用者及投資者對這類資產的信心因後者出現營運問題而削弱，香港的支付及金融體系運作便有可能大受干擾。

基於上述原因，確保用作支付用途的穩定幣的相關安排及活動安全和穩健至關重要。我們從市場上觀察到，用作支付用途的穩定幣及其錢包的功能與儲值支付工具相似。按照「相同風險，相同監管」的原則，金管局正在審視是否有需要調整現有的監管框架，例如在《支付系統及儲值支付工具條例》之下，確保用作支付用途的穩定幣在香港受到適當的監管。

余偉文表示，加密資產的迅速發展，尤其是穩定幣，是國際監管機構關注的課題。他指出，加密資產可能為貨幣和金融穩定帶來風險，而金管局一直密切留意相關發展。他表示歡迎持份者提出意見，並制訂一個風險為本、務實和靈活的監管制度。

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