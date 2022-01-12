至於新增人民幣貸款方面，人行最新公布的數據顯示，去年12月份人民幣貸款增加1.13萬億元，同比少增1234億元，但是仍在《彭博》引述29位經濟學家預期區間的1萬億至1.69萬億元之低端水平。另去年12月份的社會融資規模增量為2.37萬億元，較市場預估的中值2.4萬億元為高，亦比上年同期多7206億元，也比2019年同期多1669億元。

2021年全年人民幣貸款增加19.95萬億元，同比多增3150億元；到去年尾時人民幣貸款餘額192.69萬億元，同比增長11.6%，增速分別比上月尾和上年同期低0.1個和1.2個百分點。若分類計算，住戶貸款增加7.92萬億元；企（事）業單位貸款增加12.02萬億元。至於存款方面，全年人民幣存款增加19.68萬億元，同比多增323億元。其中住戶存款增加9.9萬億元；非金融企業存款增加3.76萬億元；財政性存款增加5617億元；非銀行業金融機構存款增加4.01萬億元。

2021年尾社會融資規模存量為314.13萬億元，同比增長10.3%。以去年12月尾計，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔191.54萬億元，同比增長11.6%；對實體經濟發放的人民幣貸款餘額占同期社會融資規模存量的61%，同比高0.7個百分點。初步統計，2021年社會融資規模增量累計為31.35萬億元，比上年少3.44萬億元，比2019年多5.68萬億元。

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