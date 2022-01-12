花旗料美6月宣布縮表 初期每月規模250億美元
文章日期：2022年1月12日 17:16
花旗銀行發表2022年環球投資前瞻。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪表示，該行預期今年3月，聯儲局有機會首次加息，今年全年或加息4次，6月或宣布縮表，7月開始行動，縮表規模初時料為每月規模250億美元，兩至三個月後規模增至每月750億美元。
廖嘉豪認為，投資者今年應增持股票、減持債券。他解釋，預料環球經濟今年雖放緩，但仍保持增長，而實際利率仍低企，可能續處於負數，觀乎1983年至2018年聯儲局加息周期期間，美股平均回報仍逾6%，認為目前環球經濟及股市仍有上升空間，去年環球股票每股盈利估計增長45%，未來兩年增幅或回落至平均7%，料支持環球股票保持7%至9%總回報，該行將標指今年目標升至5100點，潛在升幅達中單位數，至於環球債券總回報或處於零水平甚或負1%。
花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖表示，投資者可留意優質大型股、環球派息穩健增長股票、環球醫療保健股票、清潔能源行業和支持可持續世界過渡的相關股票，亦要留意具顛覆性數碼發展例如網絡安全、5G及6G的推動者及受益者等。匯率預測方面，該行認為美匯指數未來3個月內目標價97.52，未來6至12個月見97.49。美元兌人民幣未來3個月、6至12個月見6.35兌一美元。
恒指今升市逾600點，陳正犖表示，去年恒指在環球股中最差，跌15%，認為今年情况不會如去年般悲觀，今年第四季內地會開二十大，認為換屆前或傾向推出維穩措施，今年上半年料內地會進一步放鬆貨策，例如再降準50點子，另外有機會透過MLF減息，進一步利好市場流動性。而且港股PB已低於過去十年平均數，估值到了較吸引水平。技術而言，去年高位至今，已將前年疫情恒指低位展開的升浪，回套逾八成，不論技術、估值、政策基本因素會對中港股有支持。
記者：胡學能
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