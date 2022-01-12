匯豐等銀行調整分行服務時間
文章日期：2022年1月12日 18:40
多間銀行因應最新防疫措施，調整分行服務時間。匯豐公布，自明日起，所有零售銀行分行暫時提早關門，於星期一至五營業至下午4時，星期六則至下午12時。同時，匯豐13家日夜理財中心將會暫時關閉，相鄰的理財易中心則推持正常服務。匯豐中小企中心的營業時間亦調整至星期一至五的下午4 時。
已預約兌換新鈔的客戶，可按照原定日子及時間前往指定分行。匯豐所有零售銀行分行會按計劃於1月13至15日提早在早上8時營業，並於1月13至31 日，繼續於早上在分行派籌安排客戶輪候即日兌換新鈔。為保持社交距離，分行將會實施人流管制。
渣打銀行公布，自明日起，全線分行、優先理財中心及優先私人理財中心，於星期一至星期五的營業時間為上午 10 時至下午5 時，星期六為上午10時至下午1時；流動分行星期一至星期五營時間為上午10時至下午4時，星期六休息；全線企業特快中心方面，星期一至星期五開上午10 時至下午5時半，星期六休息。兌換新鈔服務維持不變，1月13日至1月15日期間，全線分行仍會維持由上午8時起提供兌換新鈔服務。
工銀亞洲指，因應疫情最新發展，屯門新墟及大興分行將於明天起暫停服務直至另行通知。
其他分行及個人理財中心的營業時間維持不變，但該行建議客戶使用全面電子銀行服務，包括手機銀行、網上銀行及電話銀行等。如有需要，客戶可先透過預約形式聯絡分行，再到分行辦理銀行業務。
其他報道