已預約兌換新鈔的客戶，可按照原定日子及時間前往指定分行。匯豐所有零售銀行分行會按計劃於1月13至15日提早在早上8時營業，並於1月13至31 日，繼續於早上在分行派籌安排客戶輪候即日兌換新鈔。為保持社交距離，分行將會實施人流管制。

渣打銀行公布，自明日起，全線分行、優先理財中心及優先私人理財中心，於星期一至星期五的營業時間為上午 10 時至下午5 時，星期六為上午10時至下午1時；流動分行星期一至星期五營時間為上午10時至下午4時，星期六休息；全線企業特快中心方面，星期一至星期五開上午10 時至下午5時半，星期六休息。兌換新鈔服務維持不變，1月13日至1月15日期間，全線分行仍會維持由上午8時起提供兌換新鈔服務。

工銀亞洲指，因應疫情最新發展，屯門新墟及大興分行將於明天起暫停服務直至另行通知。

其他分行及個人理財中心的營業時間維持不變，但該行建議客戶使用全面電子銀行服務，包括手機銀行、網上銀行及電話銀行等。如有需要，客戶可先透過預約形式聯絡分行，再到分行辦理銀行業務。

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