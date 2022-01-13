Nuro推第三代純電動無人駕駛配送車 比亞迪負責整車開發
文章日期：2022年1月13日 13:18
美國自動駕駛無人配送初創公司Nuro正式發布其第三代純電動無人駕駛配送車，比亞迪（1211）負責整車開發。
Nuro是由前谷歌自動駕駛團隊首席工程師朱佳俊和 Dave Ferguson 於2016年於矽谷創立，2019年2月，Nuro獲得由日本軟銀集團投資的9.4億美元。去年，Nuro與FedEx建立長期合作夥伴關係，並與Domino's Pizza在休斯頓開展試點配送服務。
根據Nuro的介紹，其第三代無人駕駛配送車的貨運量是上一代車輛的兩倍，並且配有隔板和溫控隔間，可根據需求保證貨物處在合適的溫度。
比亞迪稱，將負責整車開發、車輛測試以及生產製造，同時提供刀片電池、電機、電控及人機交互等核心一級總成部件。 Nuro提供自動駕駛、網關、控制模塊和傳感器等技術。整車生產由比亞迪中國工廠完成，車輛動力電池及自動駕駛零部件的組裝均由比亞迪美國蘭卡斯特工廠完成。
比亞迪現報256.4元，跌1.2%。
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