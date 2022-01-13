第四季毛利率為52.7%，營業利潤率為41.7%，浄利潤率為37.9%。

季內，5納米製程出貨佔收入23%；7納米製程出貨佔27%。總體而言，先進製程（包含7納米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的50%。

台積公司財務長暨發言人黃仁昭副總經理表示，台積公司第四季的營收受惠於市場對於台積公司領先業界的5納米製程的強勁需求。邁入今年第一季，預期高效能運算相關應用的需求、汽車電子市場的持續回溫、以及智慧型手機的季節性影響相較於近幾年來略為和緩等因素，將支持公司業績成長。

台積電給出今季業績指引，合併營收預計介於166億美元至172億美元之間，毛利率預計介於53%至55%之間；營業利益率預計介於42%至44%之間。

今年全年資本支出預估將介於400億美元至440億美元之間。

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