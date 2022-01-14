據大華銀行公布，截至去年6月底，以上4國的零售銀行業務的淨值為40億新加坡元（約231.637億港元），作價會以交易完成時作調整，業務客戶數目約為240萬個。

預期交易將於2022年中至2024年初完成，取決於監管機構審批進度和結果，交易受各國審批影響，個別國家審批結果不會影響整個交易。花旗指，交易經過廣泛而激烈的競價程序，消費者服務自過渡至完成將不受影響。

交易完成後，花旗預期可釋放約12億美元的已分配有形普通股權益資本（TCE），同時增加超過2億美元的有形普通股權益資本。花旗在去年4月公布退出13個亞太區和歐洲、中東、非洲市場的零售業務，集中資源於香港、新加坡、阿聯酋和倫敦4個財富中心，預期其可釋放70億美元的已分配有形普通股權益資本。

花旗亞太區首席執行官 Peter Babej 表示，出售行動有助該行向亞太區機構銀行業務等策略焦點中投資，為該行帶來最佳回報。

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