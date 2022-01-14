恒指今早低開243點，曾挫最多288點，收市競價後以全日最高位收，全日高低波幅243點。恒指收市跌46點或0.19%，報24383點，成交金額1198億元，較上日減少12.06%，是1月4日1183.13億元成交後最少；國指跌47點或0.55%，報8554點。恒生科技指數收報5769點，跌0.48%。

藍籌25隻升，36隻下跌，3隻無升跌。金沙中國（1928）升7.13%，收報18.32元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）跌3.68%，收報40.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，20隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）收報89.55元，升4.8%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報297.6元，跌5.76%。

恒指午後升重返保力加通道頂(24314.58點)，續處於50天線(24018.13點)及100天線(24653.5點)之間。科續高於指10天線(5615.72點)及20天線(5603.99點)，上方最近為50天線(5961.33點)。

北水南下合計淨流入37.71億元，較上日增加181.67%，淨流入金額是1月12日52.9億元後最多。北水連續第8日流入，累計流入229.08億元，對上一次連續8日淨流入是2021年12月3日。南水北上合計淨流入2.82億元人民幣，終止連續1日流出。

焦點股

匯控（0005）曾升最多1.96%，高見54.7元，是2020年2月27日54.8元後最高。今日收市報54.55元，是2020年2月26日後收市新高，當日報55.6元。連升6日，累計升5.54元，對上一次連升6日是2021年12月30日。同時亦連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是2021年12月7日。

一周表現

恒指本周累升3.79%或889點，升幅是2020年11月06日後最大，當時收市升幅為6.66%；恒指連升4周，對上一次連升4周，是2021年1月22日；本周表現最佳的是藥明生物（2269），累升14.3%，其次為阿里健康（0241）及石藥（1093），分別升9.71%及9.34%。而表現最差的是碧桂園（2007），累跌9.75%，其次為百威（1876）及創科實業（0669），分別跌6.07%及4.85%。

國指本周累升3.93%或323點，升幅是2021年10月22日後最大，當時收市升幅為4.36%；本周表現最佳的是快手（1024），累升26.57%，其次為京東健康（6618）及京東物流（2618），分別升12.07%及11.41%。而表現最差的是融創中國（1918），累跌14.37%，其次為碧桂園（2007）及農夫山泉（9633），分別跌9.75%及4.31%。

科指本周累升4.82%或265點，升幅是2021年10月22日後最大，當時收市升幅為6.89%；本周表現最佳的是快手（1024），累升26.57%，其次為京東健康（6618）及金山軟件（3888），分別升12.07%及9.88%。而表現最差的是明源雲（0909），累跌7.47%，其次為海爾智家（6690）及攜程（9961），分別跌5.49%及4.95%。

午後消息股表現

澳門將公布博彩法修訂細節，濠賭股倒升，新濠國際發展（0200）收報9.25元，升2.66%；美高梅中國（2282）收報4.7元，升3.07%；澳博（0880）收報5.18元，升3.81%；永利澳門（1128）收報6.55元，升4.63%；銀河娛樂（0027）收報42.05元，升3.44%；金沙中國（1928）收報18.32元，升7.13%。

去年全年中國5G手機出貨量，按年增63.5%。丘鈦（1478）收報9.65元，升1.58%；舜宇（2382）收報219.8元，升1.01%；瑞聲（2018）收報32.7元，跌2.1%；小米（1810）收報18.64元，跌0.21%。

中銀航空租賃（2588）：全年收52架飛機，第四季簽21項租賃，利用率達98.5%。收報67.45元，升1.35%。

螞蟻增資觸礁，A股魚躍醫療亦暫緩增資。早前有公布增資的舜宇（2382）中午亦公布暫緩認購螞蟻消費金融6%股權。舜宇收報219.8元，升1.01%。

特步（1368）發盈喜料去年全年純利升至少70%。收報12.9元，跌0.31%。

今早及隔晚消息股表現

德國聯邦網絡安全監管機構：無證據證明小米（1810）手機具審查功能。收報18.64元，跌0.21%。

盒馬擬集資778億，阿里（9988）天價反壟斷罰款後首次股權融資。收報129.3元，跌2.19%。

匯豐持新疆天業股份，英國議員籲制裁，匯控（0005）創52周高，見54.7元，收報54.55元，升1.68%。

長和（0001）旗下Wind，Tre據報擬剝離網絡基礎設施業務。收報54.95元，跌0.09%。

融創（1918）去年底持現金1600億，足應付債務和項目開發需求。收報9.18元，升0.55%。

金力永磁（6680）今上市，定價33.8元。收報28.2元，跌16.57%。

中信証券（6030）AH股10供1.5，H股供股價折讓15%，共籌279億人民幣。收報19.6元，跌5.77%。

信達（1359）「商業考慮」為由，突取消60億人幣入股螞蟻金融。收報1.37元，跌9.87%。

恒大（3333）45億人幣境內債回售債券兌付日及付息日推遲半年至7月8日。收報1.63元，升0.62%。

里昂：機場11 SKIES辦公大樓將開業，予新世界（0017）「買入」評級。收報30.75元，跌0.32%。

德昌電機（0179）：第三季度營業額跌7%，通脹為營業溢利帶來壓力。收報16.3元，跌1.45%。

酒店業艱難，遠東發展（0035）旗下帝盛酒店逆市加薪派花紅。收報2.87元，無升跌。

證監對皓天財經（1260）展開紀律研訊。收報0.3元，無升跌。

德視佳（1846）發盈喜，料去年純利升至少一倍。收報9元，升1.12%。

莎莎（0178）上季港澳同店銷售升7.8%。收報1.6元，升1.91%。

金管局研監管加密資產，BC科技集團（0863）：難以籠統稱規管所有NFT。收報9.9元，升0.71%。

Nike、寶勝國際（3813）作進一步戰略合作，打通會員服務體系。收報1.22元，升2.52%。

碧桂園（2007）3億美元潛在可轉債未能吸引到足夠需求。見52周低6.06元，收報6.39元，跌3.33%。

標普：撤銷世茂集團（0813）的B-信用評級。收報4.98元，升1.22%。

破頂股表現

破頂股包括，東方海外（0316）創上市新高，見218.6元，收報213元，升6.5%；遠洋集團（3377）創52周高，見2.04元，收報2元，升0.5%；匯控（0005）創52周高，見54.7元，收報54.55元，升1.68%；新灃集團（1223）創52周高，見1.29元，收報1.15元，跌4.17%。

破底股方面

內房物管股破底，包括，中駿商管（0606）創上市新低，見3.02元，收報3.02元，跌3.82%；碧桂園（2007）見52周低6.06元，收報6.39元，跌3.33%。

內需股破底，包括，睿見教育（6068）創上市新低，見0.6元，收報0.61元，無升跌；思考樂教育（1769）創上市新低，見1.1元，收報1.21元，升6.14%；青瓷遊戲（6633）創上市新低，見9.13元，收報9.24元，跌4.55%；順豐同城（9699）創上市新低，見12.2元，收報12.38元，跌5.93%；時代天使（6699）創上市新低，見220元，收報224.4元，跌2.09%；朝雲集團（6601）創上市新低，見2.62元，收報2.66元，跌1.48%；宇華教育（6169）見52周低2.34元，收報2.36元，跌2.88%；IGG（0799）見52周低4.65元，收報4.84元，升2.33%；心動公司（2400）見52周低32.4元，收報34.4元，升2.84%。

醫療醫藥股破底，包括，再鼎醫藥（9688）創上市新低，見398.6元，收報402元，跌6.56%；微泰醫療（2235）創上市新低，見19.2元，收報19.8元，跌1%；先瑞達醫療（6669）創上市新低，見9.88元，收報10.14元，升0.8%；康德萊醫械（1501）創上市新低，見18.8元，收報19.5元，跌2.4%；和譽（2256）創上市新低，見7.7元，收報8元，跌5.66%；中國抗體（3681）見52周低2.58元，收報2.63元，跌5.05%。

其他破底股包括，比高（8220）創上市新低，見0.021元，收報0.022元，跌4.35%；WAC（8619）創上市新低，見0.066元，收報0.071元，跌1.39%；康耐特光學（2276）創上市新低，見4.1元，收報4.23元，升0.71%；嚐高美（8371）見52周低0.82元，收報0.82元，無升跌；雄岸科技（1647）見52周低0.176元，收報0.177元，跌1.12%；雅士利國際（1230）見52周低0.49元，收報0.51元，無升跌；德永佳集團（0321）見52周低1.48元，收報1.48元，跌0.67%；中國有贊（8083）見52周低0.34元，收報0.36元，跌8.86%；中策（0235）見52周低0.044元，收報0.046元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，雲頂香港（0678）收報0.395元，升23.44%；銀杏教育（1851）收報1.17元，升13.59%；鷹瞳科技（2251）收報41.15元，升13.52%；揚科集團（1460）收報0.35元，升12.9%；君實生物（1877）收報51.45元，升11.24%；恒大汽車（0708）收報3.8元，升9.83%；同方泰德（1206）收報0.86元，升8.86%；太陽城集團（1383）收報0.117元，升8.33%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）收報0.7元，升7.69%；春立醫療（1858）收報14.34元，升7.66%；遠見控股（0862）收報0.215元，升7.5%。

下跌異動股，包括，網上車市（1490）收報0.61元，跌17.57%；金力永磁（6680）收報28.2元，跌16.57%；騰盛博藥（2137）收報22.1元，跌12.65%；BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.171元，跌11.86%；中國信達（1359）收報1.37元，跌9.87%；中國有贊（8083）見52周低0.34元，收報0.36元，跌8.86%；邁博藥業（2181）收報0.91元，跌8.08%；保集健康（1246）收報0.165元，跌7.82%；1957 & Co.（8495）收報0.295元，跌7.81%；榮昌生物（9995）收報69.6元，跌6.7%；再鼎醫藥（9688）創上市新低，見398.6元，收報402元，跌6.56%。

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