金管局指，今次行動是根據金管局的現場審查及進一步調查的結果而作出的。調查發現三三金融在2016年11月至2019年6月期間未有制定健全及適當的管控制度，以遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》（儲值支付工具持牌人適用） （《指引》） 的有關段落。

金管局指，是次違規涉及三三金融的管控制度在以下兩個範疇的缺失，包括進行交易監察以持續監察業務關係；以及實施有效的姓名/名稱篩查機制。

金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示：「就洗錢及恐怖分子資金籌集的風險來說，大部分的儲值支付工具的業務都屬較低風險，但隨着業務規模和範疇的發展，或會出現較高風險的情況，例如預付卡被卡主以外的第三方不當地用作現金存入再提現。所有儲值支付工具持牌人應參考這個案中有關啟示，以及金管局發出的相關《指引》和通告，持續確保其打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的管控系統有效，以偵察、評估和管理洗錢及恐怖分子資金籌集的風險，尤其是當其面對較高風險的情況」。

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