平保壽險去年原保費收入跌4%
文章日期：2022年1月14日 17:47
中國平安（2318）公布2021年全年原保費收入，壽險業務原保費收入為4570.35億元（人民幣，下同），按年下跌4%，養老險保費按年跌16%至220.22億元，健康險保費按年升22.34%至112.33億元。財產保險業務保費按年下跌5.53%，至2700.43億元。
單計12月，壽險業務原保費收入按年跌4.5%至403.55億元，養老險保費按年跌22.26%至11.88億元，健康險保費按年升5.12%至4.46億元。財產保險業務保費按年下增14.18%，至267.23億元。
去年壽險和健康險個人新造業務保費為1154.09億元，按年下跌2.84%，續期業務保費亦跌3.92%至3548.05億元，個人業務保費為4702.14億元，按年跌3.66%，團體業務新造保費為200.76億元，按年下跌14.32%，其中新造保費按年跌14.6%至198.82億元，續期保費增29.87%至1.93億元。
中國人壽（2628）公布，該行全年原保費收入為6200億元，按年上升1.16%，12月原保費收入為266億元，按年跌0.37%。
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