集團是次招股將引入兩名基石投資者，軟銀及美國私募基金Laurion Capital Master Fund分別認購318.61萬股及444.92萬股，涉資分別最多8698.05萬元及1500萬美元（約1.17億港元）。

據初步招股書顯示，集團於2019年、2020年及截至2021年9月底止九個月的收入分別為2.29億元、4.62億元及5.53億元（人民幣，下同）；淨虧損分別為2.48億元、3.61億元及4.38億元。被問到集團由盈轉虧的時間表，首席財務官曹鈞表示，撇除以股份為基礎的付款開支、可贖回股份的金融負債的財務成本及上市開支，近三年的經調整的淨虧損按年收窄，強調未來在收入增長擴大下，淨虧損會進一步收窄。

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