創新奇智下周一起招股 入場費2757元
文章日期：2022年1月14日 18:52
李開復有份創辦、內地企業AI解決方案提供商創新奇智（2121）下周一（17日）起招股，招股價介乎26.3元至27.3元，擬合共發售4474.44萬股H股，當中約九成為國際配售，一成為公開發售，集資最多12.2億元。每手100股，一手入場費2757.51元，招股將於本月20日中午截止，並於本月27日在港交所（0388）掛牌上市，聯席保薦人為瑞銀、中金及華興資本。
集團是次招股將引入兩名基石投資者，軟銀及美國私募基金Laurion Capital Master Fund分別認購318.61萬股及444.92萬股，涉資分別最多8698.05萬元及1500萬美元（約1.17億港元）。
據初步招股書顯示，集團於2019年、2020年及截至2021年9月底止九個月的收入分別為2.29億元、4.62億元及5.53億元（人民幣，下同）；淨虧損分別為2.48億元、3.61億元及4.38億元。被問到集團由盈轉虧的時間表，首席財務官曹鈞表示，撇除以股份為基礎的付款開支、可贖回股份的金融負債的財務成本及上市開支，近三年的經調整的淨虧損按年收窄，強調未來在收入增長擴大下，淨虧損會進一步收窄。
創新奇智主要客戶來自製造業、金融服務業、零售業等，針對企業AI解決方案市場，提供全端AI產品和解決方案，包括AI平台、算法、軟件及AI賦能設備及相關服務。
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