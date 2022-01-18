泰加保險以執行董事林烽名義刋發公告指，其於今天收到第三方即買方的法律顧問書面通知，該買方於1月12日完成一項場外交易，以總代價5萬元向主要股東張德熙全資擁有的IAML收購5000萬股，該批股份相當於股權佔比7.99%。如以停牌前報0.48元計，該批股份市值約2400萬元，大折讓達99.7%。

買方稱已提交買賣單據副本

公告指，該買方的法律顧問已向股份過戶登記處提交要求，在股東名冊上登記該據稱轉讓，並已向股份過戶登記處及公司送交有關該據稱轉讓的標準轉讓表格；轉讓文書；及買賣單據的副本。

泰加保險指，鑒於該買方及其法律顧問尚未提供轉讓股份的現有股票，公司目前正在核證該據稱轉讓是否受停止通知書下的限制所規限。

今年1月6日，公司稱收到該買方通知，於去年10月18日完成了一項場外交易，以總代價3萬元，向IAML收購3000萬股泰加。翌日公司發公告指，IAML於去年8月27日發出停止通知書，要求停止轉讓由公司發行的七張股票所涉及以IAML名義持有的1.06億股股份。該七張股票的股數分別為：一張500萬股，一張660萬股，一張1500萬股及四張各2000萬股。

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