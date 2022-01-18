中國鐵建去年新簽合同額按年升一成
文章日期：2022年1月18日 19:10
中國鐵建 （1186） 公布，去年全年新簽合同額達2.8萬億元 (人民幣，下同) 按年增加10.39%，新簽項目錄5,126個。其中工程承包錄2.4萬億元，按年增加8.54%。工程的鐵路部分按年增加30.17%至3,764億元。
去年集團新增房地產儲備規劃總建築面積達2,115萬平方米，按年增加70.16%；開工面積則錄1,291萬平方米，按年減少12.58%；簽約銷售面積錄990萬平方米，按年增加14.4%；簽約銷售金額錄1,432億元，按年增加13.2%。
單計第四季新簽合同額為1.1萬億元，新簽項目錄2,005個。新增房地產儲備規劃總建築面積為551萬平方米；開工面積為531萬平方米:簽約銷售面積為433萬平方米:簽約銷售金額為532億元。
按地區分佈看，境內新簽合同額錄2.56萬億元，按年增10.38%；境外合同額錄2,573億元，按年增10.52%。
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