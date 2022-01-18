美銀調查：基金經理拋科技股 增持銀行股
文章日期：2022年1月18日 19:50
美國銀行公布2022年1月份的基金經理調查，顯示業界大手減持科技股，相反追捧銀行股、工業股及原材料股。結果指，只有6%受訪者認為，疫情是當地股市的極端風險（Tail Risk）；7%受訪者預計經濟會出現衰退。
調查表示，有71%受訪者預期全球經濟繁榮，也有56%受訪者認為通脹是暫時；48%受訪者預測通脹降低，比例是2009年以來最多；而市場極端風險被視為鷹派央行、通脹、資產泡沫，而不是新冠病毒。
報告指，市場憧憬通關的氣氛，更勝對美聯儲加息的擔憂。投資者預計2022年的通脹率不會上揚，故投入現金以增加對商品和股票的持倉。市場亦有不同類型的調配，包括由信貸產品傳向大宗商品、由增長轉向價值、由科技股轉向銀行股；但未有從股票轉向債券，也沒有從發達市場轉向新興市場。美銀仍然認為，2022年的「利率衝擊」和「衰退恐慌」持滯漲看法。
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