調查表示，有71%受訪者預期全球經濟繁榮，也有56%受訪者認為通脹是暫時；48%受訪者預測通脹降低，比例是2009年以來最多；而市場極端風險被視為鷹派央行、通脹、資產泡沫，而不是新冠病毒。

報告指，市場憧憬通關的氣氛，更勝對美聯儲加息的擔憂。投資者預計2022年的通脹率不會上揚，故投入現金以增加對商品和股票的持倉。市場亦有不同類型的調配，包括由信貸產品傳向大宗商品、由增長轉向價值、由科技股轉向銀行股；但未有從股票轉向債券，也沒有從發達市場轉向新興市場。美銀仍然認為，2022年的「利率衝擊」和「衰退恐慌」持滯漲看法。

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