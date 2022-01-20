港元現報7.791元貶值1點子，曾貶值最多13點子，報7.7922元，亦曾升值最多11點子，報7.7898元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.97點子至0.05738%；1星期HIBOR跌0.54點子至0.10601%；2星期HIBOR升0.26點子至0.12339%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.44點子至0.28661%；6個月期HIBOR升0.98點子至0.39363%；12個月期HIBOR升0.35點子至0.52238%。

美元指數現報95.513升值0.003點。

美元1個月期LIBOR報0.10371%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0517%，連續2日擴闊，利差是2021年12月31日後最高，當日差距為0.0579%

對上一次連續2日擴闊，是2022年1月12日，當日利差報0.0253%。

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