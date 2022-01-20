恒指半日升561點 升穿100天線 半年來首次 「ATM」推高大市
文章日期：2022年1月20日 12:17
美國10年期債息回落，美期亞股上升，恒指今早高開135點，短暫收窄至升105點後，升幅持續擴大，高位升569點，高低波幅464點，恒指高見24697.2點，是2021年11月25日24762.61點後最高。「ATM」為推高大市的主力，匯控（0005）續回吐。
恒指半日升561點或2.33%，報24689點，成交金額912億元；國指升240點或2.85%，報8682點。恒生科技指數收報5830點，升3.33%。
藍籌44隻升，18隻下跌，2隻無升跌。美團（3690）升6.9%，收報229.2元，是升幅最大的藍籌，瑞聲（2018）跌9.84%，收報28.85元，是跌幅最大的藍籌。
網信辦澄清「從未出台互聯網企業上市及投融資操作規範」，騰訊（0700）收報463元，升4.66%；阿里巴巴（9988）收報129.7元，升4.43%；美團（3690）收報229.2元，升6.9%。
科指曾升最多3.38%，是1月12日後最大升幅，當日升幅為5.03%。
恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報18.5元，升9.86%；跌幅最大的是瑞聲（2018）見52周低28.7元，收報28.85元，跌9.84%。
恒指10天線(24134.22點)升穿50天線(23972.22點)，指數亦同時升穿100天線(24605.5點)，為去年6月30日跌穿100天線後首次。科指高於10天線(5711.12點)受制於50天線(5918.42點)。
北水南下合計淨流入28.88億元，較上日增加388.93%，連續第12日流入，累計流入300.58億元，對上一次連續12日淨流入是2021年12月9日。南水北上合計淨流入82.82億元人民幣，較上日增加116.74%，連續第5日流入，累計流入164.27億元。
李少宇再沽恒騰（0136），較買入價高72.4%。恒騰收報2.3元，升0.88%。
融創（1918）據報轉讓多個項目權益 曾升11%收報10.52元，升11.21%。
禹洲（1628）4.77億美元票據82%獲交換，助避免發生違約。收報0.68元，升4.62%。
中石油（0857）子公司原油交易違規正積極配合調查。收報3.94元，跌1.99%。
大眾金融（0626）全年多賺25%，不派末期息。創52周高，見2.76元，收報2.73元，無升跌。
奧園（3883）拒付16.2憶元債券及利息，稱預備債務重組。收報1.58元，無升跌。
瑞聲科技（2018）發盈警，料上季少賺逾7成。見52周低28.7元，收報28.85元，跌9.84%。
減持眾安在綫（6060）逾3%市值逾13億元，螞蟻：正常投資決策。收報28.85元，升3.78%。
東瀛遊（6882）大股東以實物形式分派公司近7249萬股，市值2827萬。收報0.39元，無升跌。
羚邦（2230）新增藝術家經理人業務，計劃兩年簽最多10位籌備NFT企劃。收報0.152元，無升跌。
雅生活服務（3319）獲員工持股平台增持12萬股。收報15.2元，升5.85%。
安領（1410）旗下獅昂環球獲批管理加密貨幣基金。創52周高，見0.85元，收報0.79元，升1.28%。
海豐國際（1308）料去年純利大升逾2.2倍。收報29.75元，跌4.03%。
安踏（2020）去年產品零售額按年增25至30%，發盈喜料純利增至少35%。收報119.9元，升6.39%。
破頂股表現
破頂股包括，亞信科技（1675）創上市新高，見14.36元，收報14.04元，升1.3%；郵儲銀行（1658）創上市新高，見6.51元，收報6.38元，升0.63%；遠洋集團（3377）創52周高，見2.04元，收報1.99元，跌1%；華泰證券（6886）創52周高，見14.3元，收報14.3元，升4.38%；天倫燃氣（1600）創52周高，見9.08元，收報9.05元，升0.89%；歌禮製藥（1672）創52周高，見7.26元，收報6.85元，升0.44%；安領國際（1410）創52周高，見0.85元，收報0.79元，升1.28%；中海外（0688）創52周高，見24元，收報23.05元，跌1.28%；神華（1088）創52周高，見20.9元，收報20.8元，升0.24%。
破底股方面
破底股包括，銀杏教育（1851）創上市新低，見0.9元，收報1.01元，無升跌；青瓷遊戲（6633）創上市新低，見7.66元，收報7.96元，跌0.5%；興瀘水務（2281）創上市新低，見0.93元，收報0.95元，跌2.06%；德琪醫藥（6996）創上市新低，見8.45元，收報8.47元，跌0.82%；嘉和生物（6998）創上市新低，見6.53元，收報6.63元，升0.91%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見5.42元，收報5.5元，無升跌；康德萊醫械（1501）創上市新低，見16.9元，收報17.46元，跌3%；雍禾醫療（2279）創上市新低，見11.66元，收報12.16元，升0.5%；南方通信（1617）創上市新低，見0.118元，收報0.125元，跌4.58%；順豐同城（9699）創上市新低，見12元，收報12.56元，升3.63%；奈雪的茶（2150）創上市新低，見6.82元，收報7.01元，升0.86%；太陽城集團（1383）創上市新低，見0.102元，收報0.11元，升1.85%；科濟藥業（2171）創上市新低，見20.6元，收報21.25元，跌7.61%；安能物流（9956）創上市新低，見7.7元，收報7.88元，跌2.11%；瑞聲（2018）見52周低28.7元，收報28.85元，跌9.84%；國美（0493）見52周低0.64元，收報0.66元，升3.13%；協鑫新能源（0451）見52周低0.2元，收報0.204元，升1.49%；中策（0235）見52周低0.044元，收報0.044元，跌2.22%；易緯集團（3893）見52周低0.14元，收報0.145元，跌7.05%；國際娛樂（1009）見52周低0.255元，收報0.29元，升7.41%；凱升控股（0102）見52周低0.125元，收報0.126元，跌0.79%。
異動股
上升異動股，包括，合景悠活（3913）收報3.81元，升17.23%；金匯（8160）收報0.079元，升14.49%；碧桂園服務（6098）收報48.2元，升13.41%；金科服務（9666）收報38.95元，升12.09%；龍光地產（3380）收報6.61元，升11.28%；融創（1918）收報10.52元，升11.21%；世茂服務（0873）收報6.46元，升11%。
下跌異動股，包括，國藝（8228）收報0.096元，跌19.33%；新世紀醫療（1518）收報0.93元，跌13.08%；順騰（0932）收報0.239元，跌11.48%；環球新材（6616）收報6.14元，跌11.01%；瑞聲（2018）見52周低28.7元，收報28.85元，跌9.84%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.55元，跌9.84%；銀城國際（1902）收報2.7元，跌9.4%；澳洲成峰高教（1752）收報0.173元，跌8.95%；科濟藥業（2171）創上市新低，見20.6元，收報21.25元，跌7.61%。
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