據報，至少一部分中國央行的分支行近期窗口指導了全國性和地方性商業銀行，鼓勵增加對公和零售貸款。其中一位知情人士表示，今年前兩周，銀行新增貸款低於去年同期水平。人行未予置評。

此前公佈的數據顯示，去年12月中國新增貸款按月下滑。為應對經濟下行壓力，中國央行今年同步下調長端和短端貨幣政策工具利率，加碼寬鬆。中國央行官員在新年的第一場發布會上就明確表示，政策要發力，要把貨幣政策工具箱開得再大一些，保持總量穩定，避免信貸塌方。

為緩解房地產行業的流動性困局，監管機構近期多次吹送政策「暖風」，鼓勵商業銀行在合規的前提下給優質開發商發放貸款，扭轉此項貸款的下滑趨勢，以期實現在今年首季正成長。另外，作為管控地產融資重要手段的「三條紅線」亦邊際鬆綁。周四公布的貸款市場報價利率(LPR)也如期跟隨政策利率下行，其中與房貸掛鉤的五年期LPR小幅下調。

其他報道

滬指三連跌 全周微升0.04%

內地車界據報爆發「寧德時代棄用潮」

【有片：埋身擊】恒指短線或回調 惟後市有望進一步挑戰更高水平

吉利擬收購魅族手機

【選股王】疫情倘今年完結旅遊需求或報復式反彈 國航目標睇7元

龍源電力料去年純利升最多35%

固生堂料去年多蝕至少七成

內地交通部約談滿幫、貨拉拉等4間互聯網貨運平台

調。