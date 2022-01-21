獲批生產默沙東新冠口服藥 復藥曾升12% 維亞升37%
文章日期：2022年1月21日 15:43
華爾街日報報道，由聯合國支持的公共衛生組織藥品專利池(Medicines Patent Pool)表示，已經與27家亞洲和非洲仿製藥生產商簽署協議，生產默沙東公司抗新冠口服藥molnupiravir的仿製藥，並在100多個國家銷售。
報道指，3間中國公司獲批，復星醫藥和博瑞醫藥獲准生產molnupiravir的原料藥和成品藥，而維亞生物旗下朗華製藥將只生產原料藥。
默沙東早前表示，將在2022年上半年向聯合國兒童基金會(Unicef)提供至多300萬個療程的molnupiravir，分發給100多個中低收入國家，但尚待監管部門批准。
復星醫藥（2196）曾升最多12.68%，是2021年10月5日後最大升幅，當日升幅為15.28%。暫高見40元，是2021年12月1日40.05元後最高。現報36.65元，升3.24%。
維亞生物（1873）曾升最多37.38%，是創上市以來最大升幅，暫高見5.55元，是2021年12月13日5.59元後最高。現報4.64元，升14.85%。
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