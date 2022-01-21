恒指收市升13點或0.05%，報24965點，成交金額1541億元，較上日減少13.57%；國指升25點或0.29%，報8787點。恒生科技指數收報5870點，跌0.44%。

貢獻恒指點數最多的是騰訊（0700），而拖低大市最多的是阿里（9988），其次為匯控（0005）。

藍籌45隻升，17隻下跌，2隻無升跌。申洲國際（2313）升4.28%，收報158.2元，是升幅最大的藍籌，瑞聲（2018）跌5.72%，收報26.35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，13隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）收報207.2元，升7.92%；跌幅最大的是瑞聲（2018）見52周低26.2元，收報26.35元，跌5.72%。

恒指升穿100天線(24603.71點)；科指10天線(5754.41點)及50天線(5907.86點)之間波動。

北水南下合計淨流入20.36億元，較上日減少68.89%，連續第13日流入，累計流入357.5億元，對上一次連續13日淨流入是2021年12月10日。南水北上合計淨流入87.58億元人民幣，較上日減少30.36%，連續第6日流入，累計流入294.79億元。

三大指數即日表現

恒指曾升最多0.12%，高見24982.03點，是2021年11月22日25099.95點後最高。今日收市報24965.55點，是2021年11月19日後收市新高，當日報25049.97點。連升3日，累計升852.77點，對上一次連升3日是1月10日。

科指曾跌最多1.82%，是1月14日後最大跌幅，當日跌幅為3.29%。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2022年1月7日

國指曾升最多0.29%，高見8787.3點，是2021年11月25日8822.3點後最高。

今日收市報8787.3點，是2021年11月25日後收市新高，當日報8809.72點。連升2日，累計升345.61點，對上一次連升2日是1月7日；今日亦連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2022年1月7日。

一周表現

恒指本周累升2.39%或582點，升幅較上周少，當時收市升幅為3.79%；恒指連升5周，對上一次連升5周，是2020年1月3日；本周表現最佳的是金沙中國（1928），累升18.72%，其次為信義玻璃（0868）及碧桂園服務（6098），分別升12.75%及11.87%。而表現最差的是瑞聲（2018），累跌19.42%，其次為新奧（2688）及舜宇（2382），分別跌7.18%及4.82%。

國指本周累升2.72%或232點，升幅同樣較上周少，當時收市升幅為3.93%；國指連升2周，對上一次連升2周，是2021年10月8日；本周表現最佳的是融創中國（1918），累升24.62%，其次為碧桂園服務（6098）及招商銀行（3968），分別升11.87%及10.74%。而表現最差的是中國燃氣（0384），累跌7.38%，其次為新奧能源（2688）及信達生物（1801），分別跌7.18%及5.54%。

科指本周累升1.76%或101點，升幅亦較上周少，當時收市升幅為4.82%；科指連升2周，對上一次連升2周，是2021年10月15日；本周表現最佳的是同程藝龍（0780），累升14.75%，其次為明源雲（0909）及京東健康（6618），分別升14.66%及10.54%。而表現最差的是瑞聲（2018），累跌19.42%，其次為聯想（0992）及舜宇（2382），分別跌4.87%及4.82%。

午後消息股表現

獲批生產默沙東新冠口服藥。復藥（2196）收報36.5元，升2.82%。維亞生物（1873）收報4.6元，升13.86%。

傳中國監管機構窗口指導內銀增加貸款投放。工行（1398）收報4.7元，升0.21%；建行（0939）收報5.9元，升0.51%。融創（1918）收報11.44元，升4.95%；世茂集團（0813）收報6.16元，跌1.91%。

吉利（0175）母企擬收購魅族手機。收報19.44元，升1.14%。

龍源電力（0916）料去年純利升最多35%。收報16.84元，跌4.86%。

固生堂（2273）料去年多蝕至少七成。收報37.5元，跌2.6%。

中國利郎（1234）去年銷售額升最多兩成。收報4.51元，升2.04%。

今早及隔晚消息股表現

螞蟻集團傳牽連到貪腐醜聞，阿里（9988）曾跌逾4%，收報127.1元，跌3.35%。

恒大（3333）境外債部分持有人獲確認債權人身份。今早公司稱，風險化解委員建議增聘中介機構跟進債權人訴求。收報1.79元，跌0.56%。

碧桂園（2007）發行39億元可轉債。收報6.76元，跌2.87%。

華誼騰訊娛樂（0419）：首席執行官袁海波失聯報道非屬實。收報0.185元，無升跌。

安山（0033）向主席吳宇清還12.48億貸款，稱避免違上市規定。收報1.43元，升9.16%。

勵駿（1680）陳美儀：有機會一定爭取賭牌。收報0.62元，升3.33%。

美團（3690）據報斥5.5億人幣，補貼農曆年假工作外賣員。收報238元，無升跌。

汽車之家（2518）去年二手車交易市佔率6％。收報70.05元，跌3.84%。

味千中國（0538）去年第四季同店銷售跌幅擴大至14.7%。收報1.27元，跌2.31%。

持有4億元博華太平洋（1076）可換股票據的紀曉波申報售部份可換股票據涉值近2.2億。收報0.076元，跌3.8%。

理文化工（0746）發盈喜，料去年盈利增1.5倍。收報7.88元，跌0.63%。

中國聯通（0762）：5G套餐用戶上月淨增538.4萬戶。收報4.04元，跌0.25%。

新創建（0659）執董何智恒任首席營運總監。收報7.83元，升0.13%。

中移動（0941）上月移動業務淨增客戶數10.9萬。收報51.25元，升1.49%。

通訊局批准有線電視（1097）、奇妙電視股權結構變動申請。收報0.068元，升7.94%。

破頂股表現

破頂股包括，亞信科技（1675）創上市新高，見14.42元，收報14.34元，升2.43%；泉峰（2285）創上市新高，見64.25元，收報63元，升7.14%；微博（9898）創上市新高，見275元，收報272元，升0.97%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見3.27元，收報3.18元，跌0.63%；中海物業（2669）創52周高，見9.35元，收報8.95元，跌3.35%；遠洋集團（3377）創52周高，見2.05元，收報2.04元，升2.51%；指尖悅動（6860）創52周高，見0.8元，收報0.415元，跌46.79%；天倫燃氣（1600）創52周高，見9.18元，收報9.11元，升1%；中銀香港（2388）創52周高，見30.05元，收報29.95元，升1.35%；神華（1088）創52周高，見21.15元，收報21.15元，升0.95%；兗煤（1171）創52周高，見18.94元，收報18.94元，升4.99%。

破底股方面

破底股包括，睿見教育（6068）創上市新低，見0.54元，收報0.56元，無升跌；思考樂教育（1769）創上市新低，見1.07元，收報1.08元，跌3.57%；青瓷遊戲（6633）創上市新低，見7.15元，收報7.65元，跌3.16%；雲南水務（6839）創上市新低，見0.88元，收報0.91元，升1.11%；興瀘水務（2281）創上市新低，見0.91元，收報0.93元，跌2.11%；德琪醫藥（6996）創上市新低，見8.18元，收報8.27元，跌1.31%；雲頂新耀（1952）創上市新低，見29.1元，收報31.4元，跌5.85%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見5.26元，收報5.4元，跌1.82%；雍禾醫療（2279）創上市新低，見11.4元，收報11.46元，跌4.18%；摩比發展（0947）創上市新低，見0.34元，收報0.35元，跌2.78%；時代天使（6699）創上市新低，見200元，收報203元，跌2.87%；愛高集團（0328）創上市新低，見0.132元，收報0.132元，跌12%；中教控股（0839）見52周低11.04元，收報11.16元，跌4.29%；康方生物（9926）見52周低24.25元，收報25.95元，跌3.71%；光啟科學（0439）見52周低0.189元，收報0.195元，升1.04%；瑞聲（2018）見52周低26.2元，收報26.35元，跌5.72%；VESYNC（2148）見52周低8.09元，收報8.13元，跌3.79%；周黑鴨（1458）見52周低4.85元，收報5.6元，升13.36%；雄岸科技（1647）見52周低0.176元，收報0.176元，跌4.35%；銀建國際（0171）見52周低0.45元，收報0.46元，跌1.08%；中策（0235）見52周低0.044元，收報0.045元，升2.27%；萊爾斯丹（0738）見52周低0.6元，收報0.61元，無升跌；易緯集團（3893）見52周低0.12元，收報0.122元，跌10.29%；凱升控股（0102）見52周低0.122元，收報0.131元，升3.15%。

異動股

上升異動股，包括，第一服務（2107）收報0.9元，升13.92%；維亞生物（1873）收報4.6元，升13.86%；周黑鴨（1458）見52周低4.85元，收報5.6元，升13.36%；意馬國際（0585）收報0.69元，升13.11%；京城佳業（2210）收報5.3元，升12.77%；遊萊互動（2022）收報0.11元，升11.11%；澳洲成峰高教（1752）收報0.168元，升9.8%；安山金控（0033）收報1.43元，升9.16%；精英匯（1775）收報0.6元，升9.09%；中國置業（0736）收報0.43元，升8.86%。

下跌異動股，包括，指尖悅動（6860）創52周高，見0.8元，收報0.415元，跌46.79%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.255元，跌30.14%；交銀國際（3329）收報1.41元，跌19.89%；歌禮製藥（1672）收報4.99元，跌19.39%；君實生物（1877）收報51.25元，跌13.14%；興科蓉醫藥（6833）收報1.59元，跌12.64%；愛高集團（0328）創上市新低，見0.132元，收報0.132元，跌12%；易緯集團（3893）見52周低0.12元，收報0.122元，跌10.29%；康希諾生物（6185）收報147元，跌8.47%；希望教育（1765）收報1.21元，跌8.33%。

其他報道

Lalamove推網上花市 指定取貨點叫車折扣28元

英特爾據報擬斥1560億於美國建大型製造基地

獲批生產默沙東新冠口服藥 復藥曾升12% 維亞升37%

傳中國監管機構窗口指導內銀增加貸款投放

滬指三連跌 全周微升0.04%

內地車界據報爆發「寧德時代棄用潮」

【有片：埋身擊】恒指短線或回調 惟後市有望進一步挑戰更高水平

吉利擬收購魅族手機

【選股王】疫情倘今年完結旅遊需求或報復式反彈 國航目標睇7元

龍源電力料去年純利升最多35%

固生堂料去年多蝕至少七成

內地交通部約談滿幫、貨拉拉等4間互聯網貨運平台

中國利郎去年銷售額升最多兩成

恒指半日跌186點 10年美債息跌穿1.77厘 美期亞股續跌