據報，蘋果計劃在今年秋季推出其史上最廣泛的硬體產品，其中有4款新iPhone、1款低階MacBook Pro、新款iMac、新款Mac Pro、新款MacBook Air、升級版AirPods Pro、3款Apple Watch、1款低階iPad及新款iPad Pro。

內媒《IT之家》報道，Mark Gurman強調其早前報道，今年蘋果將在4月左右舉行一次發表會，發表新款iPhone SE、iPad Air，可能會有新款Mac mini或iMac，但新款iPad Pro在春季發表的可能性較低。

另報道指，即將在蘋果春季發表會上亮相的iPhone SE 3將採用與目前iPhone SE相同設計，搭載4.7吋顯示螢幕，配備與iPhone 13相同的A15仿生晶片，並支援5G。蘋果在2022款iPad Air將搭載A15晶片，並支援5G，外觀一樣。

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